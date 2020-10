Top 14 - Castres : Avec 11 cas de Covid, la rencontre face à Brive sera reportée

Encore un match décalé ou bien reporté à une date ultérieure. Le Castres Olympique connaît 11 cas de Covid dans ses rangs.

C'est devenu une habitude pour les clubs de rugby : les reports de matchs pour cause de cas Covid sont de plus en plus nombreux. Le Castres Olympique a annoncé, par un communiqué, que la rencontre face au CA Brive qui devait avoir lieu ce samedi 10 octobre à 18h15 au Stade Pierre-Fabre est impossible. La faute à 11 cas de Covid dans les rangs castrais.

Le club affirme que "l’effectif sera à nouveau testé ce jeudi matin. En fonction des résultats de ces nouveaux tests et après avis de la Commission d’expertise Covid-19, le Bureau de la LNR prendra une décision concernant la tenue du match". Le match pourrait bien être décalé à dimanche ou bien en début de semaine prochaine si les tests sont négatifs. Pour rappel, le règlement stipule que pour annuler une rencontre, il faut 3 cas positifs cumulés sur 7 jours. Réponse ce soir.

Les autres

Sud Ouest a annoncé que l'Aviron Bayonnais connaissait ses premiers cas de Covid. Epargnés durant le début de saison, les Bayonnais qui débutaient le championnat sur les chapeaux de roues pourraient également connaître un report de leur match face au Stade Rochelais, ce vendredi à 20h45. Si le virus a été contracté par un joueur lors d'un événement familial, comme l'annonce Sud Ouest, le reste du groupe présentait ce mardi des tests négatifs car le joueur en question n'a pas cotoyé ses coéquipiers depuis.

Du côté de Valence Romans Drôme Rugby, même chose. Suite à des tests PCR réalisés la semaine dernière et ce mardi, la LNR et la Commission d'expertise Covid-19 ont décidé de reporter le match face à Montauban. Montauban est également sous le joug du Covid avec "un cas positif et deux cas suspicieux" selon France Bleu Drôme. Les Montalbanais ont joué Oyonnax le week-end dernier, qui comptait des cas Covid. Ils devront repasser des tests ce jeudi matin.