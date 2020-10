11 essais entre Clermont et Pau : le doublé pour Matsushima, le déboulé pour Naqalevu [VIDEO]

Clermont s'est offert un succès bonifié aux dépens de la Section Paloise à la faveur d'une rencontre spectaculaire à 11 essais.

Contrairement au Stade Toulousain, l'ASM n'est pas impacté les doublons. Pour la première fois depuis des années, aucun joueur de Clermont n'a été retenu avec le XV de France pour les matchs de l'automne. Aussi, Franck Azema peut compte sur toutes ses forces vives dont les internationaux Bézy et Lopez. Une charnière tricolore qui s'est illutrée avec deux essais : l'un dès l'entame, l'autre à la 80e pour aller chercher le bonus offensif aux dépens de Palois qui eux aussi proposé du jeu avec quatre réalisations.



On a en effet vu pas moins de 11 essais dans ce match dont un doublé de Matsushima qui fêtait ce samedi sa première réalisation en Top 14. En vue dans cette partie, le Japonais a fait parler sa vitesse et ses appuis. De la vitesse Naqalevu n'en manque pas mais il est aussi un joueur puissant qui n'a laissé aucun chance à la défense à la demi-heure de jeu avec un énorme rush au milieu de terrain. Score final, 50 à 29 pour les Auvergnats.

