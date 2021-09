Top 14. Un régal, Dupont facteur X, Holmes le décapiteur : Twitter s'est enflammé pour Toulouse-Clermont

Ce Toulouse-Clermont n'a pas manqué de faire réagir. Devenu l'une des classiques de notre championnat, l'affiche a tenu toutes ses promesses, donnant à lieu à une partie plaisante et longtemps incertaine. Menés à la pause, ce sont finalement les Toulousains qui se sont détachés en fin de match pour s'imposer (27-15). Cruel pour des Clermontois qui concèdent un 3ème revers en 4 rencontres, après avoir pourtant livré sûrement leur meilleure prestation depuis le début de saison. Les réseaux sociaux se sont donc enflammés pour ce match et les utilisateurs de Twitter s'en sont donnés à cœur joie.

Une partie qui a ravi les spectateurs et téléspectateurs, avec un Clermont mal loti selon certains et un Toulouse toujours aussi tueur. Sans oublier un Antoine Dupont étincelant.

Les 2 équipes ont eu leurs périodes Clermont en 1ère et Toulouse en seconde Clermont aurait pu bénéficier d'un essai de pénalité néanmoins ce fut un très bon match. #STASM

Dommage ! Ça valait le coup pour Clermont de faire qqchose a Toulouse. That's rugby ceux qui font le jeu ne sont pas forcément les mieux récompensés #STASM

Il a fallu deux occasion à Toulouse pour mettre deux essais quand il en faut une dizaine pour Clermont. Clermont est très bon, Toulouse moyen. Mais Toulouse mène et elle est là la différence. #STASM

Va falloir parler d’Antoine Dupont un jour aussi… ça part possiblement sur un des plus grands joueurs de l’histoire du rugby français et peut devenir top 1 (3 allez) en cas de cdm 2023 ds la poche. Quel joueur.

Du jeu, des fulgurances, du drama et de l'envie! Ce Toulouse-Clermont est la meilleure chose qui puisse arriver à un dimanche soir #STASM pic.twitter.com/qjiBdgGgsn

Et aussi une part d'autodérision et quelques tweets savoureux.

"Il y a beaucoup d'humidité" j'ai cru entendre "humilité" mais comme on est à Toulouse la phrase avait aucun sens.

Jelonch déjà presque complètement intégré à Toulouse, d'après Mola d'ici deux semaines on pourra lui retirer les bougies et installer l'électricité chez lui.

Mais qu'aurait-été ce Toulouse-Clermont sans sa polémique et ce plaquage haut de Zack Holmes qui aurait dû entraîner un essai de pénalité selon certains.

Avec un vrai arbitre et un vrai buteur, Clermont aurait pu gagner ! #Toulouseclermont

Je suis ni supporter de Clermont ni de Toulouse, mais l’essai de pénalité, on voit bien encore une fois un privilège pour Toulouse. Même les commentateurs l’ont dit.

Vu et revu les images, sans faute cynique de Holmes, Dupont est battu (il ne peut reprendre un appui inter que lorsque Holmes ralenti O’Connor.) et Cros est trop court. Il y aurait du avoir essai de pénalité. Et je precise que je suis un peu supporter Toulouszin..