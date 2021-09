ARBITRAGE. Toulouse devait-il également concéder un essai de pénalité sur le carton jaune adressé à Zack Holmes ?

Lors de la rencontre en Toulouse et Clermont, un plaquage haut de Zack Holmes a fait couler beaucoup d'encre. Essai de pénalité ou simple carton jaune ?

Ce dimanche, le Stade Toulousain est venu à bout de Clermont, après une première période accrochée, qui a vu les visiteurs rentrer aux vestiaires avec une avance de deux petits points (10-12). Mais une action a également fait couler beaucoup d'encre. Nous jouons la 38ème minute lorsque Marvin O'Connor semble en passe d'inscrire un doublé. D'un crochet intérieur, il élimine Zack Holmes qui est contraint de le plaquer au niveau du coup. L'arbitre Monsieur Chalon demande la vidéo et adresse un carton jaune au centre toulousain. En revanche, pas d'essai de pénalité alors qu'Antoine Dupont avait, lui aussi, semble-t-il été aspiré par le crochet intérieur de l'international français à sept. Alors essai de pénalité ou pas ?

Top 14. VIDEO. Aligné en 13 pour la 1ère fois depuis presque 2 ans, Damian Penaud a régalé face à Toulouse

Dans ce genre de circonstances, les arbitres sont amenés à se poser cette question clé : sans la faute, l'essai aurait-il été marqué ? Le corps arbitral considère que non car Dupont couvre Holmes, donc la décision a été conforme à leur interprétation. En écoutant Monsieur Chalon, Zack Holmes plaque en effet trop haut, mais est couvert par Antoine Dupont, ce qui ne nécessite donc pas un essai de pénalité selon lui. Une vision confirmée par Patrick Péchambert l'arbitre vidéo de la rencontre. Pour conclure, on se rend compte que l'interprétation fait également partie de l'arbitrage et les décisions auront toujours leur lot de détracteurs. Surtout qu'en inversant les rôles, un essai de pénalité aurait sûrement fait enrager les supporters toulousains. Une histoire sans fin.