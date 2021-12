Du Top 14 à l'Ouganda, un Noël 100% rugby vu par les réseaux sociaux

Aux alentours du 25 décembre, la magie de Noël s'invite partout. On la retrouve aussi chez nos chers copains à chaussettes longues et passionnés d'ovalie.

Avec les réseaux sociaux, le rugby s'invite partout, même à la table de Noël ! Alors pour vous agrémenter vos fêtes d'un peu d'ovalie et en attendant le Boxing Day, le Rugbynistère vous propose ce petit florilège du meilleur d'un Noël 100% rugby.

Pour bien préparer les fêtes, le compte Twitter officiel du Top 14 nous a remixé les films de saison à sa sauce.

Une année faste pour le rugby français et le TOP 14 qui s’achève en apothéose avec le Boxing Day demain et lundi🎄

Passez un très Joyeux Noël et à demain pour le retour du TOP 14 🎁🎅 pic.twitter.com/WYe7p3iusZ — TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 25, 2021

La veille de Noël, Christophe, un honnête père de famille, tente par tous les moyens d'obtenir le titre de champion d'Automne que son fils Matthieu a commandé au Père Noël... parviendra t-il à le récupérer ? 🎁🎄 pic.twitter.com/EsnHiLTpsJ December 24, 2021

Le jeune Antoine a raté son avion en direction de Toulouse pour disputer le Boxing Day, retenu par Cameron et Grégory 😅

Réussira-t-il à rejoindre la ville rose avant dimanche soir ? 😱 pic.twitter.com/59oQzT3rlO — TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 24, 2021

Petit guide pour survivre à un Noël sous le signe du CoronavirusQue ce soit en France ou dans d'autres hémisphères, les rugbymen ne loupent jamais une occasion de bien rigoler entre amis. De l'équipe des Stanbick Black Pirates en Ouganda aux nouveaux arrivés du Super Rugby, les Moana Pasifika, tous répondent présents.

Fair play to the lads from @BangorRFC who braved the cold tonight at the Kingspan to raise money for @ExternCharity 🎅🏼 👏🏻 @BelfastLive pic.twitter.com/lR8voacRgy — Sophie McLaughlin (@sophiemclaugh1) December 17, 2021

MERRY CHRISTMAS! 🎅🏽 KILISIMASI FIEFIA! 🇹🇴 MANUIA LE KIRISIMASI 🇼🇸 MERI KIRIHIMETE 🇳🇿



On behalf of the Moana Pasifika family we would like to wish you all a very safe and happy Christmas, wherever you are in the world 🌎🧡💙



God bless! pic.twitter.com/pn11VOt2GM — Moana Pasifika Rugby (@MoanaPasifika_) December 24, 2021

Nouvel arrivé au pays du soleil levant, Damian McKenzie fait déjà le bonheur des télévisions japonaises. Dans cette émission spéciale Noël, le All Blacks a eu l'occasion de former quelques personnalités à l'exercice de la transformation. Aux 22 mètres et face aux perches, il a réussi sa mission de professeur particulier avec brio.

Sho's 2nd kick to the goal 22m distancepic.twitter.com/NcGvRllGzF — Q (@cherryshoko0125) December 24, 2021

Sofiane Guitoune déguisé en Père Noël face au RCT ? Le défi est lancé !Dans l'histoire, d'autres amateurs du cuir ovale ont déjà essayé de fêter Noël, à leur manière. Voici une petite chanson créée il y a déjà un petit bout de temps pour l'occasion.

“You won’t kick at my wishing you a MERRY CHRISTMAS, will you ?”



Fancy a rugby poem ?



“I Tackle the Job

with the greatest of glee

In Touch with Good Luck

at all Points may you be

A jolly Good Run through

a Scrum-ptious Yule…

May you Take all your Chances

And Score a Fine Goal” pic.twitter.com/yFsjjAgEr0 — Frederic Humbert (@Frederic) December 23, 2021

L'écurie anglaise des Saracens a eu l'idée de fêter la fin d'année en ajoutant à son sapin les prolongations de plusieurs de ses joueurs phares. Un cadeau de Noël qui risque de faire des étincelles sur les pelouses d'Europe !

What a week of announcements 🤩



Merry Christmas all 😀#StrongerTogether ⚫️🔴 pic.twitter.com/atSuNVGWT7 — Saracens Rugby Club (@Saracens) December 24, 2021

Beheregaray et ses coéquipiers poussent la chansonnette pour Noël, et c'est beau [VIDÉO]Pour continuer ce petit tour de notre Noël 100% rugby, voici un petit mix des différentes stars du jeu à l'occasion des fêtes. (PS : nous ne sommes pas responsables des pulls et habits excentriques portés par ses grands gaillards. Attention à vos rétines !)

L’ASM Clermont Auvergne vous souhaite de passer de belles fêtes de Noël 🎄 Nous espérons que le papa Noël 🎅🏽 va tous vous gâter ⭐️ #ASMrugby #YellowArmy 💛💙 pic.twitter.com/AXNRFfJyMg — ASM Rugby (@ASMOfficiel) December 24, 2021

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Bryan Habana (@bryanhabana_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cheslin Kolbe (@cheslinkolbe)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dan Carter (@dancarter_)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par AD (@antoinedupont9)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Greig Laidlaw (@g.laidlaw)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ardie Savea (@ardiesavea)

Même si Noël est déjà fini, en ce dimanche 26 décembre, le compte officiel du Tournoi des VI Nations rappelle qu'il ne reste qu'un peu plus d'un mois avant le début de la compétition. Alors, qui a déjà hâte d'y être ?