Petit guide pour survivre à un Noël sous le signe du Coronavirus

En pleines fêtes 2020, on t'aide avec ce petit guide à répondre aux phrases relous que tu vas entendre 40 fois.

Depuis deux ans, on vous soutient dans les fêtes de Noël aussi longue qu'un match de Pro D2 (mais avec plus de rebondissements). C'est donc le retour des guides de fins d'années qui vous permettra de vous sortir des situations embarrassantes rencontrées durant cette période. Si le virus a rebattu les cartes et a empêché votre oncle raciste d'être présent, les discussions tourneront bien évidemment autour du Covid et de ce qu'on aurait dû faire. Ces nouveaux médecins et scientifiques sont donc l'équivalent des arbitres de canapé en rugby. On ne pourra pas énumérer toutes les situations possibles car il y en a trop. Un peu comme les étrangers en Top 14 selon ce même tonton raciste. Si une situation n'est pas présente ici, relancer avec un "tu as vu" suivi de la dernière actu que vous avez lu.

Petit guide pour défendre les indéfendables à un repas de Noël

Celui qui s'indigne pour le rugby amateur

Rémi, ton cousin de 25 ans, qui publie toutes les photos de ses matchs le lundi matin sur Instagram, avec une petite phrase où les mots "copains", "rugby", "combat" et "on continue" sont présents. Il est fan absolu de rugby et il ne se voit d'ailleurs qu'à travers ce prisme. Souviens-toi l'été 2016 à Port Leucate, lorsqu'il a dit qu'il jouait au rugby à une fille après seulement un "Salut". Il estime donc qu'il mérite autant que les pros de jouer au rugby et que tout cela est injuste. Mais ce qui est vraiment injuste, c'est qu'il estime être un pro parce qu'il va chez le kiné une fois par semaine le lundi après les matchs, pour "l'entretien de la carlingue". Il risque de prouver par A moins B qu'il n'y a aucun risque, que c'est complètement con de ne pas laisser des mecs se plaquer, mais autoriser le métro parisien.

Ce que t'entends : Il n'y en a que pour les riches, les pauvres on n'a rien !

Ce que ça veut vraiment dire : Cette crise du Covid n'est qu'une fumisterie pour empêcher toute relation sociale autre que familiale, alors que les riches, eux, font ce qu'ils veulent.

Ce que tu dois répondre : Tu penses que toi, Rémi, joueur de Promotion Honneur, tu devrais pratiquer ton petit plaisir tandis que le virus continue son chemin ?

Logiquement, il devrait répondre : "Tu connais quelqu'un qui a chopé le virus ? Non ! Bah voilà !"

Celui qui trouve que les tweets de Matera, c'est du passé

Grosse surprise. Ton oncle de 46 ans a pu venir finalement. Durant ce confinement, il a pu passer plus de temps sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Tout allait bien tant qu'il restait sur Facebook, mais il a décidé d'installer Touitheure. Pour lui, il faut passer à autre chose Matera était et il y a prescription. Ah la prescription, cette chose qu'on utilise quand ça nous arrange. La preuve avec sa femme, qui l'a trompé il y a 30 ans, mais qu'il n'oubliera jamais. Ton oncle fait partie de ceux qui disent que "c'était mieux avant, on pouvait tout dire". En effet, on pouvait tout dire, car les personnes concernées par ce qu'il disait n'avaient pas de voix.

Ce que t'entends : Moi je trouve qu'il a dit des choses qu'il pensait et il a raison.

Ce que ça veut vraiment dire : Je suis d'accord avec ce qu'il a dit.

Ce que tu dois répondre : Ta gueule Tonton.

Logiquement, il devrait te répondre que les jeunes pensent être pour la liberté d'expression mais en fait ils se trompent.

Petit guide pour faire croire que tu t’y connais en rugby au Nouvel An

Celui qui a hâte de retourner dans les stades

Alors lui ! Mais lui ! C'est la Toyota Prius des convictions. Ton père, amateur du Stade Toulousain depuis son plus jeune âge et depuis qu'ils sont redevenus champions, trouve que ça commence à faire long de ne pas pouvoir revenir dans les stades. Mais, toi, tu te remémores les fois où il est allé dans un stade. Et tu vois la marque d'assise sur le canapé. Le virus pousse les gens à râler parce qu'ils ne peuvent plus aller dans des endroits où ils n'allaient déjà pas.

Ce que t'entends : J'en ai marre de rester chez moi, ta mère me rend folle.

Ce que ça veut vraiment dire : Je commence à devenir réac mais je ne l'assume pas trop.

Ce que tu dois répondre : Ah je vois, c'est pour ça que tu faisais partie de ceux qui râlaient pour les librairies fermées ?

Logiquement, il devrait te répondre que t'es qu'un petit merdeux.

Celui qui est devenu supporter numéro 1 du XV de France

Ton cousin retourne sa veste plus rapidement qu'Eric Brooks dans Blade. Lors de la dernière Coupe du monde (il n'y a pas si longtemps que ça), il avait honte d'être français et il ne voulait plus voir un match de ce XV de France. Tu aurais dû avoir des doutes lorsqu'il regardait l'équipe de France de foot après 2018. Depuis l'arrivée de Galthié et d'un souffle nouveau, il est devenu amoureux et ne manque jamais de regarder un match du XV de France avec son maillot qu'il a acheté. Ce changement, tu aurais dû le voir arriver lorsqu'il commençait à commenter sur des groupes Facebook underground pour remettre en place les "anti-XV de France".

Ce que t'entends : Je suis un rugbyx, tu me donnes des victoires et je suis amoureux d'une équipe. J'aime beaucoup La Rochelle d'ailleurs.

Ce que ça veut vraiment dire : Je ne sais foutrement pas quoi faire de ma vie.

Ce que tu dois répondre : T'en penses quoi du jeu au pied sous l'ère Galthié ?

Logiquement, il devrait te répondre que Bouthier a un sacré coup de pompe.

Celle qui fait que répéter que c'était une année compliquée

Ta grand-mère est présente et c'est plutôt logique puisque tu es chez elle. Elle en a marre de ce Covid parce qu'elle ne peut plus rien faire et ça la déprime.

Ce que t'entends : Je me sens seule.

Ce que ça veut vraiment dire : Le virus est une excuse parfaite pour vous, pour ne plus me voir et je me sens seule.

Ce que tu dois répondre : On va essayer de t'appeler plus souvent mamie, et même faire des visios je vais te montrer.

Logiquement, tu feras ton plus beau cadeau de Noël si tu tiens ta promesse.