Beheregaray et ses coéquipiers poussent la chansonnette pour Noël, et c'est beau [VIDÉO]

Les joueurs clermontois en association avec la Coopérative de mai nous ont fait un joli cadeau avec une chanson pour Noël.

C'est totalement dans l'esprit de Noël et qui de mieux que Yohan Beheragaray pour le transmettre ? Le joueur clermontois, en tête d'affiche, est déjà connu pour son amour de la musique et de la chanson. Enfant d'Arudy, il nous avait déjà honoré d'un chant clamant l'amour du Béarn avec Jérôme Garcès.

Cette fois-ci, c'est l'esprit de Noël qui est chanté avec plusieurs de ses coéquipiers : Etienne Fourcade, Adrien Pélissié, Jean-Pascal Barraque, Sébastien Bézy, Bastien Pourailly et Cheikh Tiberghien. "Petit Garçon", inspiré d'une chanson de Roger Miller est un classique de Noël et reprit par les Clermontois, c'est un cadeau que personne n'attendait. Cette initiative était en association avec la Coopérative de mai, une salle de concert de Clermont qui soutient également la scène locale et mène de nombreuses actions culturelles autour de projet musciaux. Le clip vous rappellera sûrement "We are the World" de Michael Jackson en faveur d'USA for Africa, sorti en 1985. Les supporters ont pu accompagner les joueurs dans ce chant, et sous votre sapin, vous pouvez déjà monter la sono pour en profiter. Mais pas trop fort.