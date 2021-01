[ARBITRAGE] Exemple Matera : le coup d'épaule à la course est-il autorisé ?

Lors du match face au Stade Toulousain, Pablo Matera s'est fait expulser suite à un coup d'épaule qui semblait être dans la faute.

Dimanche, 21 heures, le Stade Toulousain reçoit le Stade Français Paris dans un match haut en couleur. Les deux entraîneurs avaient décidé d'aligner deux équipes plus que compétitives. Le match parfait avant de reprendre la semaine, mais surtout le match parfait pour les supporters des deux clubs qui ont une rivalité qui traîne depuis bien longtemps.

Le score fleuve (48-24) et la victoire du Stade Toulousain a ravi les amateurs de rugby. On a pu revoir un Sofiane Guitoune des grands jours, très actif dans tous les secteurs de jeu. Antoine Dupont également, toujours dans son registre de prendre la bande intérieure. Côté parisien, Marcos Kremer a abattu un travail monstre, tout comme son homologue argentin Pablo Matera. Jonathan Danty, sûrement déçu de ne pas être dans la liste des 37 de Fabien Galthié, a fait un come-back, tout comme Guitoune.

Mais deux actions nous ont interpellé sur ce match. La première est celle d'Antoine Dupont et sa claquette pour l'essai de Matthis Lebel. Encore une fois, tout est soumis à l'interprétation de l'arbitre, et le mot interprétation n'est pas malveillant. D'ailleurs, ça ne coûte rien de rappeler que Tual Trainini a encore été très bon, n'en déplaise aux supporters des deux camps.

Peut-on parler d'inertie sur une claquette ? On analyse le superbe geste de Dupont [ARBITRAGE]

La deuxième action est passée plus inaperçue, tellement évidente aux premières images. Il s'agit de la charge à l'épaule de Pablo Matera sur Holmes, les deux étant à la course au ballon. Pourtant, la règle 9.1 est claire, et l'interprétation peut changer selon le point de vue :

Quand un joueur et un adversaire courent vers le ballon, ces deux joueurs ne peuvent se charger ou se pousser l'un l'autre autrement qu'épaule contre épaule.

Nous avons donc demandé l'avis de deux arbitres.

Arbitre 1 : "Oui, je me posais la question. Mais épaule contre épaule ne veut pas dire faire acte de jeu déloyal. Matera vient mettre un coup pour l'éliminer j'ai l'impression."

Arbitre 2 : "Pour moi, c’est assez simple, les deux joueurs ont une course rectiligne vers le ballon (sans changer de direction donc), et le dernier rebond « fout la merde » pour Holmes. Qui se voit justement contraint d’affronter Matera à l’épaule. Le gabarit faisant, il vole/plane. Mais il n'y a jamais faute... Enfin, faut pas dire « jamais », mais clairement les joueurs courent côte à côte et ça finit en épaule-épaule ! Ce que la règle tolère. Il n'y a pas de danger, il n'y a pas de changement d’axe de course. C’est jeu. J’adore Tual en plus, et son arbitrage. Il est super intelligent, à fond pour le jeu. Il en fait jamais trop. Il veut même pas se cacher derrière la vidéo ! Parce que l’en-avant... ben il y est, mais il porte ses couilles. Et pareil sur ce coup d’épaule."

Sanction

Le principe de l'obstruction est simple : "Un joueur qui commet un acte de jeu déloyal doit être soit averti soit temporairement exclu ou définitivement exclu". Fallait-il accorder essai de pénalité et carton jaune ? Notre Arbitre 2 s'est exprimé : "C’est soit tout, soit rien. Tu ne peux pas défendre, si tu penses qu’il y a faute, le fait que sans ça il n'y aurait pas eu essai, donc essai de pénalité + carton jaune (faute cynique). Si, par contre, comme moi, tu penses qu’il n’y a rien, c’est jeu".