Pas de Rattez, mais Penaud : la liste des 37 de Galthié pour le 6 Nations

Fabien Galthié a dévoilé sa liste de 37 joueurs pour préparer le premier match des 6 Nations face à l'Italie.

Le sélectionneur Fabien Galthié a dévoilé sa liste de 37 joueurs afin de préparer le premier match des 6 Nations face à l'Italie, le 6 février prochain. Il faudra rajouter les 5 partenaires d'entraînements à cette liste, qui seront dévoilés plus tard. Mais le staff français est resté sur son axe de travail avec peu de surprises dans cette liste. On peut noter la présence du jeune Donovan Taofifenua et de Georges-Henri Colombe Reazel, deux joueurs du Racing à l'avenir prometteur.

Mais la seule grosse surprise est l'absence de Vincent Rattez, remplacé par Damian Penaud, le seul Clermontois de cette liste. Ce dernier, longtemps blessé, va retrouver les joies du maillot bleu. Parmi les absents, Jonathan Danty ne verra pas le 6 Nations pour l'instant, mais son coéquipier Julien Delbouis a lui été sélectionné. Le seconde ligne palois Baptiste Pesenti a marqué les esprits lors de la finale face à l'Angleterre. Fabien Galthié l'a reconduit, tout comme Brice Dulin.

La liste des 37 :