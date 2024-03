XV DE FRANCE. Verra-t-on Uini Atonio pour la dernière fois en Bleu ce week-end ?

Cadre du XV de France depuis plusieurs saisons, Uini Atonio reste encore un des éléments incontournables de l'équipe. Néanmoins, sera-t-il encore longtemps en Bleu ?

Une longévité remarquable

À 33 ans, Uini Atonio peut regarder en arrière avec le sentiment du devoir accompli. L'homme d'un seul club a mené plus de 290 batailles avec La Rochelle, qu'il a rejoint en 2011, alors que le club n'était qu'en Pro D2.

Avec les Maritimes, Atonio a tout connu, la seconde division, le titre pour monter dans l'élite, les années de galères en Top 14, puis les phases finales, et ces deux finales perdues en 2021 et 2023. Sur la scène européenne, "Winnie l'Ourson" a aussi connu de beaux succès, comme ces deux titres en Champions Cup en 2022 et 2023, mais aussi celui du Challenge européen en 2019. Seul le Bouclier de Brennus manque à son palmarès en club.

En équipe de France, ce solide bébé avoisinant les 140 kg remporté le Grand Chelem en 2022, et compte 61 sélections internationales ! Après Gaël Fickou, Atonio est le deuxième joueur le plus capé encore en activité en équipe de France.

Au-delà de ses accomplissements sur le pré, Atonio est devenu un papa du vestiaire tricolore, qui se remplit peu à peu de jeunes joueurs prometteurs. Il est d'ailleurs à l'origine de l'éclosion de Reda Wardi, et semble aussi bien accompagner George-Henri Colombe.

Pour finir, malgré un gabarit hors du commun, le géant d'origine néo-zélandaise reste actif et productif. Cette saison, il a déjà joué 22 rencontres toutes compétitions confondues, don 18 comme titulaire. L'année dernière, il a pris part à 31 matchs, et même 33 pour la saison 2021-2022 ! Sur les 10 dernières années, sans prendre en compte la saison 2019-2020 où il avait eu de gros problèmes au genou, Uini Atonio a une moyenne de 30,77 matchs par an.

Bientôt la fin d'une ère ?

Déjà au début de saison, avant la Coupe du monde, Uini Atonio avait émis l'idée de quitter la sélection au terme de cette saison, pour passer plus de temps en famille et reposer son corps qu'il ne néglige pas.

Néanmoins, à l'image de Romain Taofifenua, Uini Atonio rend service à Fabien Galthié et l'équipe de France par sa présence, et enchaîne les matchs et les titularisations dans le Tournoi. Le grand gaillard parait certes émoussé, mais tient son rang et reste performant.

Derrière lui, une nouvelle génération de joueurs pointe le bout de son nez en Bleu. George-Henri Colombe semble très prometteur, tout comme le joueur du Racing 92, Thomas Laclayat. Il faudra aussi compter sur les retours de Sipili Falatea et Demba Bamba sur le côté droit de la mêlée, car ces deux-là restent jeunes et plus ou moins expérimentés.

Ces derniers devraient être appelés pour faire la tournée estivale cet été, tandis que les cadres de son genre seraient mis au repos, comme évoqué par Galthié, il y a quelques mois. Ce Crunch à Lyon de samedi soir pourrait donc être la dernière danse d'Atonio avec les Bleus.

Dans les prochaines semaines, nous aurons surement une réponse quant à la suite de la carrière internationale d'Atonio, qui ne devrait vraisemblablement pas faire partie de l'aventure en Australie en 2027. Il est cependant sous contrat avec le Stade Rochelais jusqu'en juin 2025.

