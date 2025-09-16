XV DE FRANCE. Queyroi forfait, Feleu incertaine : le casse-tête du staff des Bleues avant le Crunch

À l’approche de la demi-finale face à l’Angleterre, le XV de France féminin doit composer avec plusieurs coups durs. Lina Queyroi est forfait, Manae Feleu espère voir sa suspension réduite.

Le timing ne pouvait pas être pire.

À quatre jours d’une demi-finale de Coupe du monde face à l’Angleterre, le XV de France féminin doit faire sans sa demi d’ouverture titulaire, Lina Queyroi. Sortie sonnée en quart contre l’Irlande, la Toulousaine n’a pas passé le protocole commotion et a été déclarée inapte pour samedi. Son absence est un vrai coup dur, tant elle s’était imposée comme une pièce maîtresse du système tricolore depuis le début de la compétition.

Qui pour la remplacer ?

C’est donc Carla Arbez qui devrait hériter du rôle de numéro 10 face aux Red Roses. La Bordelaise connaît déjà la maison : elle a démarré la Coupe du monde contre l’Italie et a l’expérience d’avoir mené les Bleues lors du dernier Tournoi. Mais rien à voir avec le contexte d’un dernier carré face à l’ogre anglais. Le défi sera immense, d’autant que l’Angleterre reste sur une impressionnante série d’invincibilités face à la France.

La mauvaise nouvelle du forfait de Queyroi est cependant partiellement compensée par deux retours de poids. Gabrielle Vernier, la patronne au centre du terrain, et Rose Bernadou, pilier incontournable, seront bien là. Toutes deux avaient, elles aussi, quitté le terrain sur protocole commotion contre l’Irlande, mais elles ont été déclarées aptes ce mardi matin. Leur présence rassure un groupe déjà fragilisé par d’autres absences.

Deux joueuses devant la commission de discipline

Car les problèmes ne s’arrêtent pas là. Axelle Berthoumieu a vu sa Coupe du monde s’arrêter net après une lourde sanction. Et la co-capitaine Manae Feleu pourrait manquer le choc face aux Anglaises. Suspendue trois matchs pour un plaquage dangereux, elle a fait appel dans l’espoir de voir sa sanction réduite. Le verdict est attendu dans les prochaines heures, mais le staff prépare déjà plusieurs plans B.

🎥🍿 Âmes Sœurs S07E05 : 𝗥𝗼𝗮𝗱 𝘁𝗼 𝗕𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗹



Revivez l’essai qui relance les Bleues, porté par la force et le soutien de toute une équipe 💙



Extrait à retrouver dans le nouvel épisode ➡️ https://t.co/e7ildoy6Cx pic.twitter.com/QwTSVMdMAi — France Rugby (@FranceRugby) September 15, 2025

En deuxième ligne, plusieurs scénarios existent. Le duo Mignot-Ortiz peut choisir de faire confiance à la jeunesse, avec Taïna Maka ou Hina Ikahehegi, deux profils différents, mais encore tendres à ce niveau. La première est très à l’aise ballon en main, la seconde mise davantage sur la puissance. Une autre option serait de repositionner Charlotte Escudero, excellente en numéro 8, dans la cage aux côtés de Madoussou Fall-Raclot. C'est d'ailleurs l'ajustement qui avait été fait durant les dix minutes de suspension de Manae Feleu face à l'Irlande.

RUGBY. Dupont, l’autre dimension : quand le meilleur joueur du monde devient entrepreneur

Autant dire que les cartes sont rebattues au pire moment. Pourtant, ce groupe tricolore a montré depuis le début du tournoi une vraie capacité d’adaptation. Contre l’Angleterre, les Bleues devront être capables de retrouver une bonne conquête pour exister face à la meilleure équipe du monde. L’histoire récente est cruelle, mais le rugby réserve parfois des surprises. Et si c’était le bon moment ?