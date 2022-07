XV DE FRANCE. Quels changements pour les Bleus face au Japon lors du second test ?

Ce samedi, les Bleus affronteront le Japon pour le dernier match de cette tournée. L'occasion pour le staff des Bleus d'effectuer de nombreux changements... Ou pas !

Lors du premier test de cette tournée au Japon, le XV de France a fait plus que le travail à Toyota, en s'imposant sans trop forcer 23-42. Une large victoire due notamment à l'apport des finisseurs, qui ont contribué à un second acte bien plus maîtrisé que le premier (29-10 en deuxième mi-temps). De ce fait, les Bleus aborderont le second match avec confiance, tout en ayant conscience du talent des Japonais. Une rencontre qui verra peut-être quelques changements être opérés par le staff des Bleus, afin d'essayer de nouveaux joueurs. En revanche, il ne sera certainement pas question ici d'une revue complète d'effectif, d'autant plus lorsque l'on connaît les méthodes de travail de Fabien Galthié, qui aime garder un maximum une ossature solide d'un match à l'autre. Vous l'aurez compris, si changements il y a, ils seront réalisés de manière sporadique et intelligente selon les différents postes.

Très attendu sous le maillot du XV de France, le jeune demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec n'était pas présent sur la feuille de match à Toyota. En effet, le staff tricolore a préféré l'expérience en alignant Maxime Lucu (auteur d'une très belle partie) et Baptiste Couilloud. Mais voilà, à l'aube du deuxième test, la donne pourrait changer, d'autant que le Lyonnais n'a pas réalisé une entrée transcendante. Raison de plus pour offrir sa première sélection à Le Garrec, qui pourrait tout à fait se faire une place sur le banc (le voir débuter en tant que titulaire serait étonnant). Concernant le poste de talonneur, là aussi la question peut se poser : en effet, Pierre Bourgarit est sorti en fin de rencontre. Si rien ne semble grave pour le Rochelais (autour d'une très belle entrée par ailleurs), à voir si le staff ne préfère pas essayer Tolofua lors du second test, afin de le préserver (Bourgarit ayant joué plus de 1800 minutes cette saison). À moins que Galthié et son staff ne décident de faire souffler Mauvaka pour ce dernier match, en alignant le Toulonnais et le Rochelais.

Mise à part quelques changements, le XV de départ pourrait sensiblement ressembler à celui qui a battu le Japon samedi dernier. Mais qu'en est-il du banc des finisseurs ? Si Macalou est reconduit (ce qui est fort possible), nous avons toutes les chances de revoir un banc en 6-2, d'autant que Galthié semble particulièrement vouloir essayer le Parisien à l'aile. Un choix qui ne laisse donc que deux petites places aux 3/4 de "métier" sur le banc. Et au vu de la non-polyvalence de certains, il se pourrait fortement que ses deux places soient réservées à deux hommes de la charnière, comme lors du premier test. Une configuration qui condamnerait donc de nombreux joueurs qui n'ont toujours pas eu la chance de porter le maillot Bleu, comme Luc, Spring, Vili ou encore Romain Buros. En revanche, la rentrée timorée d'Antoine Hastoy pourrait pousser le staff à le remplacer par Louis Carbonel (et éventuellement décaler Jalibert à l'arrière en cas de problème à ce poste). Vous l'aurez compris, les choses restent pour le moment très floues quant à la future composition du XV de France. À voir donc dans les prochains jours comment tout cela se profile, et si oui ou non nous assisterons à quelques changements dans le groupe.

