RESUME VIDEO. En mode diesel, la France passe finalement 40 points au Japon

L'équipe de France s'est imposée ce samedi face au Japon lors de son premier test-match à la faveur de cinq essais. Damian Penaud a inscrit un doublé.



Comme on pouvait s'y attendre, l'équipe de France n'a pas tout de suite trouvé la solution face au Japon. Mais elle a fini par faire la différence dans le second acte. Poursuivant ainsi sa belle série de victoires (9). Tout a bien commencé pour les Bleus avec un essai dès l'entame de Penaud. Mais les Tricolores ont enchainé les fautes, rendu le ballon aux locaux et passé une première période pas vraiment folichonne. Le discours à la pause et le repos ont fait le plus grand bien aux Bleus qui ont attaqué le second acte qu'ils avaient commencé le premier avec un essai de Lebel. L'envie des Japonais était toujours là, mais les visiteurs étaient mieux en place en défense. Moefana, Jolmes, l'envie du Japon, ce test matinal a passionné les supporters sur TwitterDans la moiteur de l'après-midi nippon, ils ont accéléré et planté deux essais coup sur coup avant et après la pause. Le break était fait. Bourgarit récompensera les efforts des avants à la 68e avant que le Japon inscrire un deuxième essai mérité. Un match riche en enseignements pour les joueurs et le staff. La semaine prochaine, il faudra être plus discipliné et tenir le cuir. On pourrait voir du turnover lors de cette deuxième rencontre. RUGBY. France. Précieux, décisifs, ces 5 Bleus ont brillé lors de la victoire sur le Japon