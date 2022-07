XV DE FRANCE. La tournée des Bleus perturbée par un typhon ?

Dans un article publié par L’Équipe, on apprend qu’un typhon pourrait menacer le bon déroulement de la tournée des Bleus.

Comme lors de la Coupe du Monde 2019, les éléments se déchaînent sur l’archipel japonais. La semaine prochaine, le journal L’Équipe nous informe d’un épisode météorologique inquiétant. Selon le quotidien sportif, le mercure devrait radicalement baisser la semaine prochaine. Les habituels orages estivaux devraient donc refroidir la très chaude atmosphère connue par les hommes de Fabien Galthié ce samedi 2 juillet. S'additionnent aux pluies, une alerte typhon a été annoncée et mise en place pour le milieu de semaine prochaine. Espérons que ces évènements soient le moins violent possible, que cela soit pour les joueurs du XV de France et la population locale. XV DE FRANCE. Face au Japon, ‘‘cela a été très compliqué en première mi-temps’’ décrypte LucuSi les éléments ne devraient pas se déchaîner le jour du match, ils pourraient cependant largement handicapé la préparation des Bleus. Une préparation qui pourrait être d’autant plus compliquée dans le cas où Fabien Galthié souhaite lancer certaines des jeunes pousses qu’il a pu embarquer à l’autre bout du monde avec lui. Dans ses déclarations, le staff a notamment mis en avant la bonne entente et gestion du groupe. Ainsi, le manager Raphaël Ibanez a déclaré ceci pour L'Équipe : "Nous avons eu de bons échanges avec Charles (Ollivon, le capitaine) et un groupe de leaders qui ont été définis (Lucu, Couilloud, Cretin et Vakatawa). On leur a passé quelques consignes mais sans plus, on fait appel à leurs responsabilités. Qu'ils prennent conscience qu'avec les belles échéances sportives à venir (la Coupe du monde 2023 notamment), pour en être, tout compte, le jeu, le talent rugbystique mais aussi leur attitude." RESUME VIDEO. En mode diesel, la France passe finalement 40 points au JaponActuellement, le groupe France a quitté ce dimanche Nagoya. Ils rejoignent désormais la capitale nippone Tokyo où ils disputeront le deuxième match contre les Brave Blossoms. Cette dernière rencontre de l’été entre les deux nations aura lieu le samedi 9 juillet et sera diffusée à 7h50 (heure française) sur TF1. Pour rappel, une troisième rencontre est prévue cet automne au Stadium de Toulouse à l’occasion de l’habituelle tournée européenne.