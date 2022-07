XV DE FRANCE. Face au Japon, ‘‘cela a été très compliqué en première mi-temps’’ décrypte Lucu

Dans un match au score final large, les Français ont tout de même eu du mal à rentrer dans le match face à des Japonais joueurs.

Sur leurs terres, les Japonais ont envoyé du jeu. Face aux Bleus, le ballon était rapidement éjecté et le cuir n'a que très peu goûté à la botte des nippons. Cependant, la lenteur relative de leurs ailiers et la solidité défensive des Bleus ne leur a pas permis de concrétiser leurs bonnes périodes. Pour la France, le score fleuve au coup de sifflet final ne laisse pas apercevoir la première mi-temps complexe des hommes de Fabien Galthié. Avec un score de parité à la mi-temps, ils n'ont pas toujours paru à leur avantage face à une formation asiatique aux nombreux titulaires absents. Dans des conditions météorologiques compliquées, Charles Ollivon et ses coéquipiers ont pu être asphyxiés par la chaleur et l'humidité. L'heure de la rencontre, disputée à 15h au Japon, peut aussi avoir exacerbé ces conditions. Dans un communiqué publié par la Fédération Française de Rugby, les joueurs se sont exprimés à l'issue de la rencontre. Parmi eux, le demi-de-mêlée bordelais Maxime Lucu a mis en avant cet axe d'amélioration pour le second test. Dans la publication de la FFR, il commente :

Cela a été très compliqué en première mi-temps. On a eu du mal à défendre, on les laissait trop jouer, on n’était pas assez agressif défensivement et on a eu du mal à les contrer. On n’a fait que défendre. On n’a pas eu assez de ballons pour pouvoir mettre notre jeu en place, mais on a vu qu’ils se sont aussi fatigués physiquement. On a mis notre jeu en place en seconde mi-temps. On a gardé le ballon plus proche des lignes. Derrière, on a réussi à breaker et à mettre des essais.”