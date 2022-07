XV DE FRANCE. Un absent de taille à déplorer pour le groupe France au Japon

À la suite du premier test-match face au Japon ce samedi 2 juillet, le staff tricolore a annoncé l’absence de Shaun Edwards pour toute la tournée.

Positif au Covid, il était resté en Europe pour le premier match des Bleus. On l’imaginait alors rallié l’archipel nippon pour encadrer la seconde rencontre, mais finalement il n’en sera rien. Selon une déclaration faite à L’Équipe, l’encadrement a déclaré que Shaun Edwards ne fera pas le déplacement pour le second match. Dans un papier du quotidien sportif, le staff déclare ceci : “Nous avons jugé plus raisonnable qu'il ne se déplace pas jusqu'à nous et qu'il continue son travail à distance avec le staff.” En espérant que Shaun Edwards profite de ce repos pour récupérer au mieux. XV de France. Quel avenir pour les adjoints Servat, Edwards et Labit ?Une annonce qui a son importance quand on connaît l’impressionnant turn-over réalisé à l’occasion de cette tournée asiatique. Peu de joueurs ont déjà eu l’occasion de travailler régulièrement avec le technicien parmi ceux convoqués. Lorsque l’on connaît l’importance de la rush-défense “Made in Edwards” dans le jeu des Bleus, on peut se demander si son absence n’impactera pas la sélection des nombreux néophytes partis sous la bannière frappée du coq. Par exemple, Yoan Tanga n’a pas semblé marqué par cette absence avec ses 19 plaquages. Alors que l’autre novice du pack, Thomas Jolmès, a marqué ses adversaires sur les premières charges avant de se montrer de moins en moins présent au fur et à mesure de la rencontre. RUGBY. 6 Nations. Shaun Edwards a transformé l'équipe de France et ces chiffres le prouvent !D’autant plus que l’habituel capitaine de la défense, Gaël Fickou, a été laissé au repos pour ce voyage. Une absence qui a pu se faire sentir lors de l’entame du premier test ou les Français ont paru moins à l’aise qu’à leur habitude. Les Bleus se retrouvent donc avec leurs habituels mentors loin des prés nippons. Espérons que ces absences ne poussent pas Galthié à éloigner les nouveaux convoqués d’une éventuelle première cape en Bleu le 9 juillet prochain.