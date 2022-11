XV de France. Quelle équipe face au Japon pour terminer l'année en beauté ? A vous de voter !

Le XV de France va jouer le dernier match de la tournée de novembre dimanche face au Japon. Verra-t-on de nombreux changements chez les Bleus ? A vous de voter !

XV de France. D'après la femme de Cheslin Kolbe, les Bleus ont payé l'arbitre face aux BoksVainqueurs des Springboks, malgré quelques décisions remises en cause par les supporters et les Sud-Africains, les Bleus s'apprêtent à joueur leur dernier match de l'année 2022. C'est le Japon qui se présente face au XV de France. Une rencontre qui aura lieu à Toulouse et qui doit permettre aux Tricolores de terminer invaincus. C'est le match le plus abordable de cette tournée automnale pour les hommes de Fabien Galthié. Si la rencontre face aux Boks a laissé des traces, il devrait y avoir un gros turnover au sein du groupe. En partie pour voir d'autres joueurs à l'oeuvre, mais aussi en raison des forfaits. Après son carton rouge, Antoine Dupont est suspendu dans l'attente de sa sanction. Ses coéquipiers Baille et Flament ne joueront pas non plus. Le premier en raison d'une blessure. Le second suite à une commotion face aux Springboks. XV de France. Le staff des Bleus doit-il faire tourner face au Japon ?On peut donc s'attendre à voir des changements dans les lignes. Sans pour autant que ça remettre en cause la compétitivité des Bleus. Ces derniers restent sur deux victoires face au Japon l'été dernier avec une équipe privée de nombreux cadres. Certains seront bien présents ce week-end dans les rangs tricolores. De plus, le XV de France aura plus de repères communs après ces quatre semaines passées ensemble. On peut donc s'attendre à un match plein de la part des protégés de Fabien Galthié. Attention cependant au relâchement même si on peut compter sur le staff pour rappeler l'importance de cette rencontre à moins d'un an de la coupe du monde. Il est primordial de conserver la bonne dynamique et de travailler dans la victoire. Les joueurs qui se verront donner une chance de briller ne devraient pas la laisser passer.