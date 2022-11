XV de France. D'après la femme de Cheslin Kolbe, les Bleus ont payé l'arbitre face aux Boks

Dans le même sens que les incessantes râleries sud-africaines, Layla Kolbe a insinué sur ses réseaux sociaux que les Bleus avaient payé monsieur Barnes.

VIDEO. Les Springboks ne digèrent pas certaines décisions, ont-ils raison d'être énervés ?Comment dit-on "avoir le seum" en afrikaans ? À vrai dire, on n'en sait fichtrement rien, mais on imagine que les Sud-Africains doivent fortement songer à l'intégrer à leur vocabulaire après le match de dimanche. Nombreux sont les supporters et/ou proches de l'encadrement des Springboks à avoir contesté les décisions arbitrales de M. Barnes, dans une partie pourtant bien gérée dans l'ensemble par l'officiel le plus capé de la scène internationale.

Layla Kolbe hier sur instagram à propos de la percussion de Thomas Ramos. pic.twitter.com/y6CYg4O5AO — ACTU’ STADE TOULOUSAIN (@actu_stade) November 13, 2022

Après Rassie Erasmus et ses tweets, voici donc le post Instagram sans équivoque de Layla Kolbe, la compagne de Cheslin. Pas réputée pour avoir sa langue dans sa poche, madame a cette fois tenté de faire entendre sa voix grâce aux réseaux sociaux. Avec une publication mentionnant un "bien joué la France", suivi d'un emoji billet... Un post qui fait référence à l'action du début de match où Thomas Ramos raffûte avec autorité Cheslin Kolbe. Au ralenti, on s'aperçoit en effet qu'il y a potentiellement bel et bien une faute de l'arrière tricolore sur le coup. Lui qui pourrait d'ailleurs être cité pour son geste dans la semaine. De là à insinuer que les Bleus ont payé l'arbitre du match, vraiment ?

VIDEO. Tous les essais du match de costauds entre la France et l'Afrique du Sud à Marseille