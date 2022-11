XV de France. Le staff des Bleus doit-il faire tourner face au Japon ?

Après le match si intense face aux Boks, Fabien Galthié doit-il opérer des changements dans son XV de départ face au Japon ?

On connaît le mantra du staff des Bleus : faire jouer les meilleurs aussi souvent que possible. Mais les matchs face aux Springboks ont leurs raisons que la raison ignore et l'on imagine volontiers que face au Japon, dimanche, Fabien Galthié et ses hommes de main choisiront de faire quelque peu tourner leur effectif. "Il va y avoir des joueurs qui auront leur chance, assurait le sélectionneur tricolore à l'issue du match à Marseille. On a besoin des forces vives de notre championnat. Là, il faut que les joueurs rentrent vite des vacances, on les attend", déclarait en conférence de presse samedi soir Fabien Galthié. Ce lundi, 17 garçons rejoignent Marcoussis, mais dans quelle mesure seront-ils intégrés aux 23 qui défieront les Nippons au Stadium ? Telle est la question.

XV de France. Le Garrec, Tanga... Voici les 17 Bleus qui rejoignent Marcoussis pour préparer le Japon

Première donne, le lieu du match. On sait que cette rencontre à Toulouse a été cochée par tous les Rouges et Noirs de ce groupe France mais Antoine Dupont, Cyril Baille et Thibaud Flament n'y participeront pas. Quid d'Anthony Jelonch, Julien Marchand et Thomas Ramos, qui ont beaucoup enchaîné en ce début de saison et livré de grosses batailles en ce mois de novembre ? Si Ramos est presque assuré de débuter (s'il n'est pas cité), les deux autres pourraient peut-être glisser sur le banc histoire de souffler un peu. Quant à Matthis Lebel, remplaçant de dernière minute face à l'Australie et en tribunes à Marseille, on imagine volontiers le staff tricolore lui offrir - au moins - une place sur le banc dimanche, quand bien même Jonathan Danty sera finalement apte.

XV de France. À la surprise générale, et si Jo Danty était finalement sur pied face au Japon ?

Enfin, comment seront gérés les cas d'Uini Atonio par exemple, sorti lessivé face aux Boks ? Ou de Greg Alldritt, qui a déjà disputé près de 700 minutes depuis le début de la saison ? Là encore, seuls les entraînements de la semaine pourront nous livrer quelques indices. Mais au nom de ses deux entrées plus que convaincantes, il n'est pas usurpé de penser que Sipili Falatea pourrait être récompensé et connaître sa 2ème titularisation en Bleu. Idem pour Sekou Macalou, si remarquable à l'aile face aux Springboks. En clair et malgré les principes du staff tricolore, la tendance la plus probable serait actuellement d'envisager 5 à 7 changements face au Japon, par rapport au XV aligné samedi et victorieux face aux champions du monde.

L'équipe que l'on imagine bien 1 Wardi 2 Mauvaka 3 Falatea 4 Woki 5 Taofifenua 6 Macalou 8 Alldritt 7 Ollivon 9 Lucu 10 Ntamack 11 Lebel 12 Danty 13 Fickou 14 Penaud 15 Ramos 16 Marchand 17 Priso 18 Atonio 19 Chalureau



20 Jelonch 21 Couilloud 22 Jalibert 23 Moefana