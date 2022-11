XV de France. À la surprise générale, et si Jo Danty était finalement sur pied face au Japon ?

Alors qu'une fracture du plancher orbital était suspecté, les premiers examens concernant la blessure de Jo Danty étaient finalement rassurants.

Les images fut durent. Jonathan Danty, percuté de plein fouet au visage par une charge illicite et dangereuse de Pieter-Steph Du Toit, était obligé de quitter ses partenaires après moins de 15 minutes de jeu face à l'Afrique du Sud. Une sortie symbole de la violence de ce match, puisqu'elle devançait celles de Cyril Baille sur blessure, de Thibaud Flament et Uini Atonio sur protocole commotion. Quid de Danty, sorti la gueule en vrac ? Eh bien contrairement à ce que soupçonnait le staff médical des Bleus, le centre tricolore pourrait finalement s'en sortir mieux que prévu.

Les premiers examens n'ont en effet révélé aucun trait de fracture. Le jeune papa doit en passer de nouveaux plus approfondis ce lundi, mais en cas de nouvelles encore positives, le Rochelais pourrait être apte pour jouer face au Japon, dimanche, sur la pelouse du Stadium de Toulouse. Une potentielle bonne nouvelle pour les Bleus, donc, qui seront d'ores et déjà privés des Toulousains Antoine Dupont, Flament et Baille contre les Nippons. Notez qu'en cas d'absence de Danty dimanche, c'est Yoram Moefana qui portera le numéro 12 et Matthis Lebel qui rentrera sur l'aile gauche, vous commencez à en avoir l'habitude. Plus d'informations à suivre dans la journée, si tout va bien...