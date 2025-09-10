XV de France. Ménager rassure, Feleu revient, la compo probable des Bleues pour leur quart face à l'Irlande

Le XV de France féminin aborde son quart de finale de Coupe du monde contre l’Irlande avec le plein de confiance et des nouvelles rassurantes de ses cadres.

Les Bleues sont en mission. Dimanche à Exeter, elles défieront l’Irlande en quart de finale de Coupe du monde (14h), avec l’ambition de poursuivre une montée en puissance amorcée depuis le début du tournoi. Coupe du monde. France – Irlande : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le quart de finale ?Après trois succès en poules, dont un dernier convaincant contre l’Afrique du Sud (57-10), les Françaises ont coché ce rendez-vous comme une étape incontournable avant le choc attendu contre l’Angleterre en demi-finale.

Retour en images sur le match de nos Bleues face aux sud-africaines !

#FRAAFS #SoyonsBleues

Deux retours importants

Côté infirmerie, le staff a de quoi souffler. Marine Ménager, touchée au visage face aux Springboks, va bien. Sortie par précaution en première période, la centre montpelliéraine a passé des examens rassurants. Pas de fracture, pas de commotion, simplement une alerte vite dissipée. Une bonne nouvelle pour l’une des cadres de l’attaque tricolore, capable d’apporter puissance et expérience dans la ligne.

Autre motif de satisfaction : le retour de Teani Feleu. Blessée au pied contre l’Italie, la troisième ligne centre a validé toutes les étapes de sa reprise et devrait retrouver le collectif cette semaine. Sa présence renforcerait encore un pack déjà dominateur en conquête et dans l’intensité des collisions.

Un dilemme pour le poste de 15

Au-delà des états de forme, un débat agite le staff tricolore : qui occupera le poste d’arrière face aux Irlandaises ? Émilie Boulard, capable d’allumer les contres à elle seule et auteure de deux doublés en poules, ou Morgane Bourgeois, d’une fiabilité remarquable au pied et meilleure réalisatrice du dernier Tournoi des Six Nations. Le dilemme est réel : audace ou sécurité ? Gaëlle Mignot et David Ortiz devront trancher en fonction du plan de jeu, sachant que l’Irlande pourrait forcer les Bleues à serrer le score dans un premier temps.

😍 Le premier essai de la rencontre d'hier est signé Émilie Boulard !



#XVdeFrance #SoyonsBleues

Sur le plan collectif, la France a des atouts solides. Deuxième meilleure attaque du tournoi avec 26 essais inscrits, meilleure défense avec seulement 15 points encaissés. Mais le staff insiste : il faut encore gommer les approximations, notamment dans les transmissions et l’utilisation des offloads. Face au Brésil et à l’Afrique du Sud, ces prises de risques étaient sans conséquence. Face à l’Angleterre ou l'Irlande, elles pourraient coûter très cher.

Avant de penser à cette demie rêvée, les Tricolores doivent d’abord franchir l’obstacle irlandais. L’historique plaide largement en leur faveur avec sept victoires de rang. Mais un quart reste un quart, et l’Irlande a déjà prouvé sa capacité à gêner les Bleues dans le Tournoi. À Sandy Park, la France aura donc deux missions : valider son billet pour les demies et continuer à élever son niveau de jeu. Car ce n’est qu’à ce prix qu’elle pourra espérer renverser les Red Roses et écrire une page d’histoire.