XV de France. L'option Jalimack a-t-elle été envisagée par le staff après la sortie de Danty ?

La sortie précoce de Danty face aux Boks aurait pu être compensée par l'entrée de Jalibert, décalant Ntamack en 12. Alors pourquoi n'a-t-elle pas été choisie ?

Souvenez-vous : l'an dernier, alors que la tournée d'automne pointait le bout de son nez, le staff des Bleus se retrouve face à un dilemme. Faire jouer son ouvreur présumé titulaire Romain Ntamack, ou celui qui avait débuté exactement le même nombre de matchs sous l'ère Galthié à l'époque (7), et qui était probablement le meilleur tricolore du début de saison 2021/2022, avec Antoine Dupont ? Incapable de choisir, il avait finalement décidé d'aligner les deux, face à l'Argentine puis la Géorgie, en positionnant le Bordelais en 10 et en décalant le Toulousain en 12. Une association loin d'être catastrophique, mais qui n'apporta pas toutes les garanties du monde en terme de puissance et de connexion, notamment. Alors que les Blacks se profilaient à Paris, Galette avait finalement choisi de titulariser Jonathan Danty (111kg) au poste de premier centre pour le dernier test de l'année des Bleus. Et voilà que la paire ne bougea plus jamais, lorsque le XV de France dit "premium" fut aligné.

XV de France - Matthieu Jalibert est-il notre véritable facteur X ?

Mais alors que le puissant rochelais devait quitter ses partenaires après à peine plus de 10 minutes de jeu samedi dernier, le staff tricolore n'a-t-il jamais pensé à reconstituer l'association Jalibert - Ntamack ? "À aucun moment, tranchait l'entraîneur de l'attaque Laurent Labit dans les colonnes de Midi Olympique. Nous sommes restés sur ce que nous avions préparé. Ironie de cette histoire, nous en avions discuté le matin du match lors de la réunion des entraîneurs. Et pourtant, même si on essaie d’anticiper, de tout prévoir, on sait qu’il peut toujours se passer autre chose. Exemple : les Boks nous ont attaqués avec du jeu au pied dans les angles, alors qu’on pensait qu’ils allaient nous attaquer au centre du terrain. C’est pourquoi nous avons choisi l’option de Sekou Macalou à l’aile pour garder un milieu très fort et costaud, en décalant Yoram Moefana au centre."

XV DE FRANCE. De Allende, Danty, Kriel… Guerre des tranchées attendue au milieu du terrain

Vous l'avez compris, face à une paire de centre à 102kg de moyenne et surtout cette densité sud-africaine au milieu du terrain, jamais le staff des Bleus n'avait envisagé à faire rentrer Matthieu Jalibert à la place de Danty. Question d'habitude avec les Boks. Mais c'est justement le physique de Macalou (1m95 pour 106kg) qui permit aux Bleus d'être si efficaces dans leur défense dans les couloirs, et de gêner les contest aériens sud-africains. Tandis que Moefana, en 12, a lui coupé du bois et fait avancer son équipe toute la soirée. Chose que les magiciens Jalibert et Ntamack n'auraient probablement pas pu faire aussi bien...

XV de France. À la surprise générale, et si Jo Danty était finalement sur pied face au Japon ?