XV DE FRANCE. De Allende, Danty, Kriel… Guerre des tranchées attendue au milieu du terrain

Ce samedi, la paire de centres du XV de France aura fort à faire, puisqu’elle affrontera de sacrés clients, en la personne de Kriel et De Allende.

Vous l'attendiez ? Voici la composition des Bleus face aux Boks, avec des surprises sur le bancPlus que deux jours à attendre avant le choc entre deux monstres du rugby mondial : la France et l'Afrique du Sud. Une rencontre qui s'annonce tout simplement dingue, entre les champions du Monde en titre, et le dernier vainqueur du Tournoi des 6 Nations. Pour ce faire, de nombreuses stars seront présentes samedi, à Marseille. Parmi elles, l'on pense forcément à Dupont, Kolbe, Ntamack, Kolisi, Penaud ou encore à Etzebeth. Nous aurons donc le droit à des duels alléchants à chaque ligne, et notamment au poste de centre ! Car si la paire Danty-Fickou sera reconduite côté tricolore (205 kilos sur la balance à eux-deux), cette dernière fera face à de sacrés clients, en la personne de Damian De Allende (1 mètre 91, 111 kilos), ainsi que de Jesse Kriel (1 mètre 86, 97 kilos). Un véritable choc de titans donc, entre quatre des meilleurs centres du monde à l'heure actuelle. Autant vous dire que les contacts risquent de piquer légèrement au milieu du terrain, et que la clé de la rencontre se trouve peut-être même ici...

Lorsque l'on évoque les deux centres des Springboks, les expressions ''mastodontes'', ou encore ''bulldozers'' reviennent assez régulièrement. Un constat qui n'est pas totalement faux, surtout lorsque l'on voit comment les deux joueurs arrivent à prendre le dessus quasi-systématiquement sur leurs adversaires. Mais voilà, au-delà de leur physique plus qu'impressionnant, De Allende et Kriel sont de véritables bons joueurs de rugby. Capables de prendre les intervalles, ces derniers arrivent à jouer debout d'une facilité déconcertante. Sans parler bien sûr de leurs qualités de vitesse et d'appuis, qui, si elles ne sont pas stratosphériques, restent tout de même excellentes pour des joueurs de ce gabarit. En bref, de vrais atouts offensifs, qui sont également de redoutables défenseurs. Autant vous dire que la paire Danty-Fickou devra surveiller de près ces deux hommes samedi à Marseille, et que la moindre faute d'inattention pourrait coûter très cher. Néanmoins, rappelons que les deux anciens joueurs du Stade Français ont de nombreuses qualités à faire valoir. Très complémentaires, Danty et Fickou représentent aujourd'hui l'une des meilleures paires de centres d'un point de vue défensif, le premier nommé récupérant un nombre incalculable de ballons dans les rucks, tandis que le second est le véritable capitaine de la défense du XV de France. Quant à l'aspect offensif, Danty-Fickou, c'est pas moins de 14 essais en 88 sélections, mais surtout des dizaines de brèches créées par leur capacité à déstabiliser les défenses adverses. Une chose est sûre, samedi soir, on ne risque pas de s'ennuyer au milieu du terrain !

