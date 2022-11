XV de France - Matthieu Jalibert est-il notre véritable facteur X ?

Sur un terrain de rugby, il y a les joueurs qui construisent un match sur 80 minutes, et ceux qui décident sur une action de changer le cours de la rencontre.

Longtemps, la question de Matthieu Jalibert titulaire de l'équipe de France, fut posée. Aujourd'hui, à moins d'un an de la Coupe du Monde, le problème ne semble plus d'actualité, et nous commençons tous à nous habituer au rôle de doublure qu'aura probablement l'ouvreur bordelais. Joueur fantasque parfois, décomplexé souvent et surtout bourré de talent, le demi d'ouverture de l'UBB est un véritable atout que Fabien Galthier peut dégainer à n'importe quel moment de la partie. Preuve en est, cette très bonne rentrée contre l'Australie. En effet, Jalibert a commencé cette rencontre sur le banc, et lorsqu'il est entré sur le terrain à l'heure de jeu, il a su apporter tout son dynamisme à une équipe de France bien trop timide. Comme à son habitude, l'ouvreur n'a pas hésité à attaquer la ligne d'avantage, à relancer les ballons quand il était en couverture, comme en témoigne sa belle avancée dans la moitié de camp des Australiens, après une énième chandelle. Puis, nous le retrouvons quelques actions après, à l'initiative de l'essai de Damian Penaud, lui délivrant une magnifique passe sauté, qui a mis l'ailier français en situation d'un contre un, sans marquage proche. C'est ce Matthieu Jalibert que nous voulons voir chaque week-end.

Un passage à vide, et la renaissance

Un moment décrié du côté de Bordeaux, le virevoltant Jalibert ne fait pas l'unanimité. Avec ce type de joueur, soit on aime, soit on déteste, il n'y a pas de juste milieu. Capable de geste déplacé, sur et en dehors du terrain, il s'était attiré les foudres de son manager l'an passée, suite à une défaite face à Perpignan en fin de championnat. Ce dernier, jugeant que son joueur manquait d'ambitions, avait reçu beaucoup de critiques et notamment de la part de Jalibert qui n'avait pas hésité à faire connaître son désaccord avec son coach. Une fois cette affaire close, l'ouvreur de 24 ans avait connu un passage à vide, particulièrement sur ce début de saison où il ne jouait pas son meilleur rugby. Cependant, depuis environ plus d'un mois, c'est avec le maillot de l'UBB que cette forte tête a repris des couleurs. Plus incisif, percutant et en étant juste et précis, le Bordelais a convaincu Fabien Galthier et son staff de lui faire confiance une nouvelle fois pour la tournée d'automne. En vue de la Coupe du Monde, Matthieu Jalibert marque des points importants, et sera une véritable arme pour le XV de France

Le rôle parfait d'impact player ?

Désormais, et cela nous semble inéluctable, Jalibert devrait se retrouver sur le banc des remplaçants lors des prochaines grosses échéances du XV de France, en doublure de Romain Ntamack. Mais lors, est-il un remplaçant comme les autres ? Non. C'est un véritable luxe d'avoir un joueur de ce calibre sur la touche, surtout à un poste aussi crucial qu'à l'ouverture. En général, les impacts player se trouvant sur le banc sont des ailiers, des joueurs de devant ayant une capacité de percussion au-dessus de la moyenne. Pour le cas Jalibert, ce rôle d'impact player passe par son habileté à changer le cours d'une rencontre grâce à ses changements de rythme, son alternance imprévisible et sa faculté à attaquer la ligne. Pour les défenses, c'est un véritable casse-tête, et son profil vient contraster avec celui de Ntamack, qui est surement meilleur dans la gestion, et plus sécure. Le XV de France possède un facteur X sur son aile, en la personne de Damian Penaud, mais désormais aussi à l'ouverture, où Jalibert n'a pas fini de nous impressionner.