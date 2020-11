XV de France - Lebel, Barraque et Moefana dans les 31 pour préparer l'Italie

Fabien Galthié a dévoilé la liste des 31 joueurs convoqués pour préparer le match France – Italie de la Coupe d’Automne des Nations.

Lebel, Carbonel, ces cinq 3/4 ont marqué ce début de saison de Top 14Contraint de faire tourner en raison de l'accord entre la FFR et la LNR sur la mise à disposition des internationaux, Fabien Galthié à dévoilé une nouvelle liste de 31 joueurs. Exit Dupont et cie et bonjour les nouveaux avec notamment Mathis Lebel (Toulouse), Yoram Moefana (UBB) ou encore Ali Oz (Racing 92). C'est un XV de France nouvelle génération que l'on devrait voir face à l'Italie le samedi 28 novembre à 21h10 au Stade de France. UBB - Yoram Moefana, le moins de 20 qui fait le bonheur des Bordelais

La liste des 31 joueurs :