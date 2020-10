Lebel, Carbonel, ces cinq 3/4 ont marqué ce début de saison de Top 14

Jeunes ou expérimentés, ces joueurs des lignes arrières se sont montrés sous leur meilleur jour en ce début de saison de Top 14.

Six matchs, six titularisations, six essais, Josua Tuisova est sur un rythme infernal en ce début de saison 2020/2021. Il a presque marqué autant d'essais que lors de sa dernière année à Toulon (7) où il avait joué 20 rencontres. Après une demi-saison au LOU l'an dernier pour cause de Coupe du monde et de pandémie où il n'avait été vu qu'à 7 reprise, le Fidjien s'impose comme le facteur X de la formation lyonnaise cette année. Ce week-end, il a été décisif face au Stade Toulousain en marquant l'unique essai de la rencontre pour la victoire à Ernest-Wallon sur une très belle passe au pied de Couilloud. Avant ça, ses chevauchées fantastiques ont fait des dégâts dans toutes les défenses. On se rappelle de son énorme implication dans les dix réalisations lyonnaises face à Bayonne contre qui il avait inscrit un triplé. Pour l'heure, personne ne semble avoir trouvé la solution pour le stopper.

Lui aussi n'a pas eu la possibilité de briller l'an dernier. La faute à une rupture du tendon d'Achille avant même de pouvoir jouer. Cette saison blanche lui a permis de travailler et les résultats sont là, du moins en Top 14. L'Australien a raté sa finale de Challenge Cup contre Bristol, avec notamment une défense fautive sur l'essai de Malins. Mais en championnat, il s'est imposé dans la ligne d'attaque varoise. Ce n'est pas une surprise si Collazo l'a couché sur toutes les feuilles de matchs comme titulaire. L'ancien joueur des Reds est le seul à voir joué tous les matchs depuis la reprise. S'il a attendu la rencontre face à Castres pour inscrire son premier essai, son implication au centre de la ligne n'est pas étrangère aux bonnes performances du Rugby Club toulonnais. Sa polyvalence, sa passe, sa vista et ses cannes font de lui un élément très dangereux à ne pas sous-estimer.