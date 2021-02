XV de France - Le staff va-t-il reconduire la même ligne de 3/4 face à l'Irlande ?

On enfile les lunettes de Fabien Galthié, et on fait comme d'habitude : se glisser dans la peau du sélectionneur des Bleus.

Même XV de départ, changements chez les finisseurs : quels avants du XV de France en Irlande ?Les trois-quarts étaient jaloux, à leur tour de "subir" vos choix pour le match face à l'Irlande ! Sauf surprise, il ne devrait pas y avoir de changements dans le XV de départ tricolore, pour le déplacement à Dublin. Reste que l'identité des finisseurs peut évoluer, et que Fabien Galthié peut tout de même nous réserver une surprise...

Pour rappel, Romain Ntamack et Virimi Vakatawa sont forfaits pour cette rencontre.

Les demis de mêlée

Baptiste Couilloud blessé, le duo Antoine Dupont - Baptiste Serin semble installé. Sébastien Bézy peut-il espérer faire une petite apparition ? Sans doute pas dès ce week-end, où le staff devrait choisir la continuité au poste de demi de mêlée.

Et pas la peine de débattre sur le nom du titulaire, si ?

Les ouvreurs

Entre Matthieu Jalibert et Louis Carbonel, le débat risque d'exister un long moment. Et encore, Romain Ntamack n'est pas là. Mais en l'absence de ce dernier, le staff semble donner sa confiance au Bordelais. Titulaire à Rome, il devrait - sauf surprise - enchaîner à Dublin pour enfiler la tunique de n°10.

Les centres

Là aussi, le débat était fort entre deux représentants de la nouvelle génération. Arthur Vincent a finalement été préféré à Pierre-Louis Barassi. Et on peut dire que le Lyonnais a justifié la confiance du staff, avec un essai, seize plaquages et des interventions toujours justes, comme ce soutien amené à Teddy Thomas qui permet, quelques temps de jeu plus tard, de voir Dylan Cretin aplatir dans l'en-but.

Le forfait de Vakatawa est difficile à gérer, et la paire Henshaw - Ringrose va donner du travail aux Bleus. Mais sauf surprise, Vincent devrait poursuivre, en compagnie de l'indiscutable Gaël Fickou. Damian Penaud peut également évoluer au centre.

Les ailiers

Teddy Thomas continue de faire se retourner les vestes, tout se passe comme prévu. Face à l'Irlande, il passera un nouveau test, et devrait être arrosé, malgré l'absence de Sexton.

Pour l'accompagner, Gabin Villière a une longueur d'avance sur Damian Penaud. Ce dernier devrait patienter avant de débuter à nouveau un maillot avec l'équipe de France.

Les arrières

Nous sommes en 2021, et le joueur français le plus dangereux s'appelle sûrement Brice Dulin. Encore très juste à Rome, le Rochelais prouve qu'il est bien de retour. Sa titularisation à la place d'un Anthony Bouthier en méforme a été largement justifiée, et il semble légitime qu'il enchaîne. La semaine passée, vous étiez d'ailleurs 82% à le choisir pour débuter...

