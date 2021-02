Peu de ballons mais des étincelles, sa défense : on a suivi le match de Teddy Thomas contre l’Italie pour vous !

A Rome, le XV de France a débuté par une victoire bonifiée dans ce Tournoi des 6 Nations 2021. On a suivi de près la perf’ de Teddy Thomas.

“Teddy Thomas, on l’aime ou on le déteste.” Le contexte est rapide à expliquer : l’ailier du XV de France est un joueur incroyable offensivement, mais il n’a jamais fait l’unanimité depuis ses débuts internationaux, en 2014. En cause ? Sa défense, son attitude, la propension des médias à le pointer du doigt… Toujours est-il que Fabien Galthié lui fait confiance pour ce 6 Nations 2021.

Après ce début d’article incroyablement original, place à l’action.

Attaque : faire beaucoup avec peu

C’est toute l’ingratitude du poste : aussi talentueux soit-il, un ailier peut rester muet pendant 80 minutes, s’il n’est pas servi… Il a fallu attendre moins de deux minutes pour voir Teddy Thomas à l'œuvre sur un ballon haut parfaitement négocié. A la 5e minute, c’est la première étincelle. Pour sa première véritable offensive, le Racingman reçoit le cuir sur son aile. Il élimine, perce le rideau mais ne va pas trop loin pour éviter de se couper des soutiens. Lucide, il trouve Vincent pour amener de la continuité.

VIDEO. 6 Nations 2021. Teddy Thomas fait taire les ''haters'' avec une superbe chevauchée pour l'essai !

Plusieurs temps de jeu plus tard, Cretin inscrira le premier essai tricolore…

Teddy Thomas is a glorious player.



His feet are incredible.



He could step on hummus and not leave a mark. — Paul Williams (@thepaulwilliams) February 6, 2021

A la 52e, il est une nouvelle fois hyper décisif. Sur un lancement de jeu consécutif à une touche, il perce suite à une redoublée au milieu de terrain. Brex est trop court, l’ailier accélère, fixe et donne pour envoyer Dupont à dame. Parfait !

Quatre minutes plus tard, c’est lui qui file dans l’en-but, parfaitement servi par Antoine Dupont. Pas l’essai le plus dur de sa carrière, mais encore un qui prouve sa capacité à finir les actions. Même chose à la 74e, la place sur un pas de Brice Dulin n'est pas parfaite, mais Thomas doit "seulement" négocier un 1vs1 à 5 mètres de la ligne. Inutile de vous dire que le doublé est là...

Au rayon du moins bien, difficile de lui en vouloir sur l’action de la 46e, où Brice Dulin choisit l’option du pied dans les 22 mètres. Venu de son aile droite apporter le surnombre, Thomas est en position de marquer mais Trulla joue parfaitement le coup. Seul bémol, cette action de la 20e : venu une nouvelle fois apporter le surnombre (un point positif), l’ancien Biarrot choisit le pied mais se fait contrer, avant que la balle ne rebondisse… sur son visage, et soit récupérée par le XV Transalpin.

Le Tournoi est lancé. pic.twitter.com/V0l8dp8fPn — Ovale Masqué (@OvaleMasque) February 6, 2021

Défense : un collectif huilé à son service

Haters gonna love. Deux minutes ont suffi pour voir Teddy Thomas manquer un plaquage. Après un jeu au pied, en poursuite sur Garbisi, il se manque. Sans gravité. La suite est plus que propre.

« Qui résiste au plaquage de Teddy Thomas » pic.twitter.com/W54apufq2Z — clαιre 🍩 (@MlleDonut) February 6, 2021

La défense, ce n’est pas que du plaquage, c’est aussi du placement. Et à ce petit jeu, les Bleus ne se sont pas fait prendre sur les extérieurs. Au quart d’heure, la défense glissée lui permet de ne pas intervenir. A la 23e, il est parfait et joue la sécurité devant son en-but face à Ioane… Inutile, l’arbitre ayant sifflé juste avant.

Donnez nous quelque chose de plus cruel que Teddy Thomas qui effectue un geste défensif décisif sur sa ligne...alors que le jeu est arrêté.#ITAFRA 🔵⚪️🔴 — Chez Tonton - Pastis Ô Maître (@cheztontontlse) February 6, 2021

Dix minutes plus tard, on peut le croire impliqué sur l’essai (finalement refusé) de Monty Ioane. Mais s’il n’est pas placé sur son aile, permettant à Varney d’embarquer Baille et de s’ouvrir un 2vs1, c’est parce qu’il venait de plaquer et de mettre la pression sur un ballon haut, en tenant de bloquer le ballon dans le maul.

Rien à signaler par la suite, si ce n’est un jeu au pied italien bien suivi (36e), et un plaquage réussi sur Garbisi en ouverture de la seconde période.

Et vous, qu'avez-vous pensé du match de Teddy Thomas ?