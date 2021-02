VIDEO. 6 Nations 2021. Teddy Thomas fait taire les ''haters'' avec une superbe chevauchée pour l'essai !

Le XV de France est parfaitement entré dans le Tournoi des 6 Nations en marquant un essai par Cretin dès l'entame après une superbe course de Teddy Thomas.

Critiques, réputation, caractère : Teddy Thomas se livre sur son image [VIDÉO]Le XV de France a donné le coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations 2021 de la plus belle des manières avec un essai de Cretin après six minutes de jeu face à l'Italie. Tout est parti d'une superbe prise de balle de Teddy Thomas. L'ailier, qui a la toute confiance de Fabien Galthié, a fait étalage de ses qualités offensives en bord de touche en prenant le meilleur sur plusieurs défenseurs sur les appuis. Il a ensuite trouvé Arthur Vincent en relais. Le jeu a rebondi au large avec Villière avant que les gros ne prennent les choses en main. C'est finalement Cretin qui est passé en force sous les poteaux pour le premier essai du match et de l'année 2021.