Critiques, réputation, caractère : Teddy Thomas se livre sur son image [VIDÉO]

L'ailier du XV de France est revenu sur ses débuts et l'image qu'on aime lui donner. Un entretien vérité et véritablement touchant.

Teddy Thomas est l'archétype du joueur français : un talent immense à la hauteur de ses critiques. Depuis ses débuts à haut niveau, le joueur sublime son sport par ses prises de balles et ses pas de chats, mais il dérange également. Combien de critiques peut-on voir sous les articles le concernant, après les matchs ? Le plus souvent concernant sa défense à l'aile et ses célébrations qui dérangent encore dans le rugby de 2021.

Pour l'une des premières fois, Teddy s'est confié au micro de Cécile Grès pour Stade 2. Dans un entretien, le joueur revient sur ses débuts et les premiers "scandales". Sa première sélection aurait dû être son meilleur souvenir avec un triplé face aux Fidji, il n'en sera rien. Derrière, bloqué en dehors de son appartement, il devra arriver 15 minutes en retard à l'entraînement du XV de France. Sanction immédiate de la part du staff qui l'écarte de la feuille de match.

Je suis l'opposé de ce que les gens pensent. Ils pensent que je suis quelqu'un d'extrêmement individualiste, qui ne pense qu'à soi, qui célèbre pour faire le beau, qui s'en fout de tout. C'est pas vrai. Tout ce que je fais, je ne le fais jamais pour moi. Je sais pas, le bonheur n'est pas fait pour être savouré tout seul. Il est fait pour être savouré collectivement. Et de se savoir si peu aimé par ses supporters... C'est blessant.