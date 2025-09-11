XV de France féminin : défense de fer, pack dominateur, mais encore des réglages avant l'Irlande

Pour les Bleues, si la conquête et l’engagement rassurent, des imprécisions dans les transmissions et l’utilisation du jeu au pied restent à corriger pour espérer voir plus loin.

Le XV de France féminin a frappé fort lors de la phase de poules du Mondial 2025. Trois succès nets, une défense hermétique (15 points encaissés seulement) et une mêlée qui a fait reculer tour à tour Italie, Brésil et Afrique du Sud.

Les coéquipières de Manae Feleu abordent leur quart de finale face à l’Irlande avec un statut assumé de favori. Mais le rugby international ne pardonne pas, et quelques détails devront être ajustés pour franchir ce cap.

Un pack dominateur

Le dernier match face aux Boks a laissé des images fortes. Le pack tricolore a martyrisé la mêlée sud-africaine dès les premières minutes, offrant des ballons d’attaque idéaux. Charlotte Escudero, replacée en numéro 8, a sorti une prestation majuscule avec 28 plaquages au compteur, symbole de l’abattage défensif des avants. Derrière, Émilie Boulard et Joanna Grisez se sont régalées avec des doublés, profitant du travail de sape d’un huit de devant passé en mode rouleau compresseur.

Mais tout n’a pas été parfait. Comme le rappelle l’ancienne internationale Marjorie Mayans dans les colonnes de Rugbyrama, les transmissions restent un point noir. Trop de passes approximatives ou mal calibrées ont gâché des situations franches. Même constat sur l’utilisation des offloads : intéressants quand le franchissement est net, mais parfois tentés à contretemps, offrant des munitions gratuites aux adversaires. Dans un quart face à l’Irlande, ces imprécisions pourraient coûter cher.

58 vs 8 : un écart abyssal ! Personne ne fait mieux que la France à la Coupe du monde

Autre secteur identifié : l’influence de la charnière. Lina Queyroi, à l’ouverture, est appelée à peser davantage sur le jeu. Son rôle sera central pour varier l’animation et mettre sous pression une défense irlandaise réputée pour sa discipline autour des rucks. En redressant ses courses et en attaquant davantage la ligne, elle peut offrir de nouvelles solutions à ses soutiens.

Que vaut l'adversaire des Bleues ?

L’Irlande, justement, ne sera pas un cadeau. Certes, les Tricolores restent sur sept victoires consécutives face à elles, dont la dernière en février à Belfast (27-15). Mais cette équipe, cinquième mondiale, a retrouvé sa pépite Aoife Wafer, meilleure joueuse du dernier Tournoi. Une troisième ligne puissante et mobile, capable de gratter et de franchir, qui incarne le cœur du jeu irlandais. Avec elle et Dannah O’Brien à l’ouverture, l’Irlande possède les armes pour tenir le ballon et user ses adversaires sur de longues séquences.

"Elles ont un gros pack. Il va falloir faire attention... Elles ont beaucoup d'animations en touche donc il faudra réussir à les contrer.", a prévenu la demi de mêlée Bourdon-Sansus dans les colonnes de Midi Olympique.

La clé pour les Bleues sera donc double : maintenir leur férocité défensive pour briser le système adverse, lequel dépend beaucoup du jeu au pied. "On va essayer de mettre un maximum de pression sur leur ouvreuse. Je pense que tout le monde le voit, c'est elle qui fait leur jeu. Elle a un énorme coup de pied", confirme Bourdon-Sansus.

Avec la conquête en patronne et une confiance grandissante, ce quart de finale ressemble à une rampe de lancement idéale pour le reste de la compétition. Mais gare à l’excès de confiance : les Irlandaises n’ont rien à perdre et se verraient bien gâcher la fête.