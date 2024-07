XV de France. Après la tempête, les Bleus confient que certaines ‘‘choses ne seront plus jamais pareilles’’

Après une tournée marquée par des affaires extra sportives et trois tests matchs, les joueurs du XV de France rentrent au pays.

En dehors du terrain, peu de choses se sont passées comme prévu. Des propos racistes de Melvyn Jaminet à “l’affaire de Mendoza”, le XV de France a vécu un bien étrange de voyage. Après deux victoires (contre l’Argentine et l’Uruguay), une défaite et une dernière semaine compliquée, les premières prises de paroles des joueurs se font entendre.

Tout d’abord, le capitaine de cette tournée en Amérique du Sud, Baptiste Serin, s’est exprimé auprès de Rugbyrama. Le Toulonnais a confié que le groupe “a vécu une semaine qui était très compliquée.” Ensuite, il a précisé : “Je pense qu’il y a des choses qui ne seront plus jamais pareilles[…]. Il y a des choses qui se sont passées qui ne reflètent pas ce que l’on veut montrer”.

Ensuite, d’autres joueurs ont pris la parole, à l’image d’Émilien Gailleton, pour évoquer le sentiment particulier du groupe après ce voyage. “Les premiers jours, ça a été compliqué, mais on a quand même pu s’entraîner à deux reprises avec le SIC, ce qui nous a au moins permis de nous aérer un peu la tête. À titre personnel, je pense que j’avais réussi à switcher dès le mardi soir, même si ça n’a pas été facile”, explique le Palois à Rugbyrama.

Cependant, le jeune centre affirme aussi que les Bleus ont fait l’effort de se concentrer le plus possible sur l’ultime rencontre face à l’Argentine durant cette semaine. Selon lui, il est possible que lui et les autres tricolores aient “encore du mal à se rendre compte de tout ça”.

Globalement, la plupart des joueurs ont souhaité se concentrer sur l’aspect sportif après la rencontre. Ils soulignent notamment une tournée réussie sur le pré, selon eux, malgré un deuxième match contre l’Argentine moins abouti.

Pour Rugbyrama, le Rochelais Judicaël Cancoriet souligne une bonne ambiance dans le groupe durant une majorité de la tournée, qui dure depuis quatre semaines, mais affirme tout de même que les Bleus avaient “tous envie de rentrer chez (eux), voir (leurs) familles.”

Enfin, le sélectionneur Fabien Galthié s’est aussi exprimé sur cette étape compliquée de son second mandat de sélectionneur. Pour L’Équipe, il argue qu’il “fallait faire avec, faire ensemble, faire pour les matches, pour le groupe, pour la délégation.” Désormais, le XV de France aura environ quatre mois pour se restructurer, en espérant laisser derrière lui les déboires extra sportifs.

