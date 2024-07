RUGBY. XV de France. Deux joueurs accusés d'abus sexuels présumés à Mendoza en Argentine

Un scandale secoue l'équipe de France de rugby : Hugo Auradou et Oscar Jegou sont accusés d'abus sexuels en Argentine. Les incidents auraient eu lieu à Mendoza.

C'est une affaire qui fait grand bruit dans le monde du rugby. Selon des informations du média argentin MDZ, confirmées par L'Équipe, deux joueurs de l'équipe de France de rugby ont été accusés d'abus sexuels à Mendoza.

Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche. La plainte a été déposée par une femme, et les joueurs en question sont Hugo Auradou et Oscar Jegou, comme l'a confirmé Florian Grill, président de la Fédération Française de Rugby.

Les deux rugbymen ont été entendus par la police à Buenos Aires et sont actuellement retenus au commissariat. Florian Grill a qualifié l'affaire de "dramatique" et a exprimé sa profonde consternation. "C'est catastrophique pour l'image de notre sport et pour les joueurs eux-mêmes," a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse via L'Equipe.

"Ça fait un an que l'on explique, et je pense que c'est vrai, que le rugby ne transforme pas que les essais. Il transforme les personnes. Potentiellement, et même plus que potentiellement, dans le cas de Melvyn, il y a des faits avérés qui nous ont amenés à prendre des décisions immédiates", ajouté Grill.

RUGBY. Exclu du XV de France, Melvyn Jaminet présente ses excuses après sa vidéo à caractère racisteHugo Auradou, 20 ans, et Oscar Jegou, 21 ans, sont deux jeunes espoirs du rugby français. Ils ont tous deux été intégrés récemment à l'équipe nationale et sont considérés comme des éléments prometteurs. Les accusations portées contre eux pourraient non seulement compromettre leur carrière, mais également ternir la réputation de l'équipe.

La Fédération Française de Rugby a annoncé qu'elle coopérerait pleinement avec les autorités argentines pour faire la lumière sur cette affaire. "Nous attendons les résultats de l'enquête avec impatience. Il est primordial que la justice suive son cours," a ajouté Florian Grill. En attendant, les deux joueurs restent sous la garde de la police, et aucune décision sur leur éventuelle suspension n'a encore été prise par la FFR.

Les témoignages et les preuves recueillies par la police argentine seront cruciaux pour déterminer la suite des événements. La situation reste très tendue et l'affaire est suivie de près par les médias des deux côtés de l'Atlantique. En attendant, la présomption d’innocence reste de mise pour Hugo Auradou et Oscar Jegou.

Pour rappel, les Bleus doivent affronter l'Uruguay ce mercredi puis à nouveau l'Argentine ce samedi prochain. Ils avaient brillamment remporté le premier test face aux Pumas le week-end dernier avec Jégou en tant que titulaire. Auradou, lui, était remplaçant.