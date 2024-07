RUGBY. Exclu du XV de France, Melvyn Jaminet présente ses excuses après sa vidéo à caractère raciste

Ce dimanche soir, l’arrière des Bleus et du RCT Melvyn Jaminet a publié par erreur une vidéo sur Instagram où il tient des propos contraires aux valeurs du rugby. Son club a lancé une enquête interne.

C’est une vidéo qui, publiée un soir d’élection législative sous haute tension, a créé une forte polémique. Une prise de parole face caméra publiée par erreur dans sa story Instagram, où l’arrière du XV de France et du RCT Melvyn, actuellement en tournée en Argentine avec les Bleus, dit ceci : "Ma daronne qui me demande si j’ai fait la fête ? Je te jure, le premier arabe que je croise sur la route, je lui mets un coup de casque. Je te le dis, je lui mets un coup de casque".

Visiblement éméché sur cette vidéo diffusée involontairement après la victoire de la France sur l’Argentine, il n’empêche que l’arrière de 25 ans a tenu des propos inacceptables et à caractère raciste.

VIDEO. XV de France. Une Domination totale en mêlée : La puissance tricolore a broyé les Pumas

Sur son même compte Instagram, l'ancien toulousain n’a d’ailleurs pas fait l’autruche. Ce dimanche soir, aux alentours de 21h45, conscient de son acte, il a écrit : "Je suis profondément désolé et honteux de mes paroles. Je tiens à m’excuser auprès de tout le monde. Je comprends que cela a pu blesser et offenser de nombreuses personnes, et je tiens à dire que ces propos ne reflètent en aucun cas mes valeurs ou celles de l’équipe de France de rugby. Le racisme, sous toutes ses formes, est inacceptable et va à l’encontre de tout ce en quoi je crois."Je comprends la sanction de la FFR et me tiens à leur disposition afin de mettre la lumière sur cette affaire."

Juste avant, et comme pressenti, l’enfant de Hyères venait d’être exclu avec effet immédiat de la tournée des Bleus sur le sol latino."La Fédération Française de Rugby (FFR) condamne avec la plus grande fermeté les propos tenus par Melvyn Jaminet, dans une vidéo récemment diffusée sur les réseaux sociaux. De tels propos sont totalement inacceptables et contraires aux valeurs fondamentales de notre sport. En conséquence, Melvyn Jaminet a été mis à l’écart avec effet immédiat et quitte le groupe France actuellement présent en Argentine."

Dans le même temps, le RCT a annoncé se "désolidariser" de ses propos et ouvrir une enquête interne avant de prendre n’importe quelle décision et de communiquer là-dessus.

Reste, qu’à chaud, l’avenir en Bleu de Melvyn Jaminet paraît très compromis. De même que son futur à Toulon , son club de cœur qu’il avait retrouvé en novembre 2023, où plusieurs joueurs auraient déjà fait comprendre qu’ils n’en voulaient plus.