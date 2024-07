Dupont bien présent, Épée réserviste : Le groupe de France 7 pour disputer les JO de Paris

Les Jeux Olympiques de Paris, c’est déjà demain. Ou plutôt dans 2 (grosses) semaines pour être plus précis… Enfin ça c’est pour le rugby à 7.

Les Jeux Olympiques de Paris, c’est déjà demain. Ou plutôt dans 2 (grosses) semaines pour être plus précis… Enfin ça c’est pour le rugby à 7.



Car si l’olympiade débutera officiellement le vendredi 26 juillet, les meilleurs rugbymen de la planète septiste se retrouveront, eux, dès le mercredi 24 au Stade de France. Et l’équipe de France, plus que jamais en confiance suite à sa victoire lors de la finale de la saison à Madrid en juin dernier, a dévoilé son groupe pour l’événement sportif de l’année.



Ainsi, ils sont 12 éléments à avoir été retenus, parmi lesquels Antoine Dupont, évidemment. Le capitaine du Stade Toulousain, élu rookie de la saison du World Sevens Series, tentera d’aider les Bleus à aller décrocher une médaille, aux côtés des cadres de cette équipe de France que sont les Barraque, Parez, ou Riva, tous présents.

RUGBY. Produits végétaux, cures… Antoine Dupont dévoile les secrets de son alimentation pour tenir sa cadence folleA leurs côtés, on retrouvera les puncheurs Grandidier et Lee-Joseph, ou encore les gros gabarits que sont les Zeghdar, Sepho ou Pasquet. En revanche, cela ne laisse pas de place pour l’autre Toulousain du groupe, Nelson Épée, qui n’est que réserviste, comme avec William Iraguha.



Probablement le choix du staff de privilégier la cohérence collective que les individualités, même si l’Ariégeois, de retour de blessure en mars, à une nouvelle fois montré que ses qualités de vitesse pouvaient être une arme majeure pour les Bleus…

TRANSFERT. FRANCE 7. Direction le Top 14 pour l’explosif Jefferson Lee-Joseph ?Avant de regagner Paris et les Jeux, France 7, toujours coachée par Jerome Daret, sera à Pau cette semaine pour un entraînement ouvert au public. 10 000 personnes sont attendues dans les travées du Hameau pour cette simple séance collective, preuve de l’enthousiasme grandissant qui existe autour des coéquipiers d’Antoine Dupont.

Le groupe : Barraque, Dupont, Forner, Grandidier, Lee-Joseph, Sepho, Rebbadj, Zeghdar, Parez, Timo, Riva, Pasquet



Les filles aussi, c’est du solide



Côté féminin, retrouvez également une équipe solide, qui n’a certes pas gagné d’étape cette année mais qui dispose d’un groupe très expérimenté et qualitatif. Ainsi, on retrouve les Ciofani, Camille Grassineau, Séraphine Okemba, Chloé Jacquet ou Carla Neisen prêtent à en découdre, alors que le coach David Courteix a nommé Christiaens et Izar en tant que réservistes.

Le groupe : Pelle, Drouin, Ciofani, Noël, Yengo, Neisen, Okemba, Jacquet, Jason, Dezou, Grassineau, Grisez