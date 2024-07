VIDEO. XV de France. Une Domination totale en mêlée : La puissance tricolore a broyé les Pumas

Le XV de France a surclassé l'Argentine en mêlée ce samedi. Les jeunes avants tricolores ont démontré leur talent et leur maturité, contribuant à une victoire éclatante.

Si tout n'a pas été parfait lors de la victoire du XV de France sur l'Argentine ce samedi à Mendoza. Le staff peut avoir de nombreux motifs de satisfactions. Outre la solidarité et la maturité en défense, les jeunes Tricolores ont été impériaux en conquête et particulièrement en mêlée.

"La mêlée a été très bonne, très performante. Notre paquet d’avants a été très bon en conquête, très bon sur les touches, très bon sur les ballons portés, très bon en défense de ballon porté aussi", a commenté le sélectionneur Fabien Galthié via RugbyPass.

Si la mêlée fait partie de l'ADN du rugby français. En Argentine, c'est une véritable institution. Or, ce samedi après-midi sous le soleil sud-américain, on n'a vu qu'une seule équipe dans ce domaine.

Il y avait pourtant une énorme différence d'expérience entre les deux packs. Un joueur comme le talonneur et capitaine Julián Montoya avait plus de sélections que tous les avants français.

Sans oublier les cadres comme Matera et Kremer. Et pourtant, ce sont bien les Nouchi, Auradou et Jégou du haut de leur unique sélection qui ont pris le dessus et permis à la première ligne Gros, Barlot et Colombe de mettre son vis-à-vis à mal.

"C’est la première raison pour laquelle on a gagné ce soir : quand on a un pack comme ça, conquérant, si derrière on doit mettre de la vitesse et faire des choix, c’est plus simple. Mêlée très conquérante, la touche qui a marché, les défenses de mauls aussi", explique le capitaine Baptiste Serin via RugbyPass.

Une domination qui a non seulement permis de récupérer des pénalités, mais surtout de marquer les Pumas. Sans cette excellente rampe de lancement, ils n'ont pas eu de bons ballons à négocier. A l'inverse, la France, en confiance, a pu se lâcher et envoyer du jeu derrière.