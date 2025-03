XV de France. Antoine Dupont au repos forcé, ''des fois, c'est un mal pour un bien''

Dupont stoppé en plein vol par une rupture des croisés. Un coup dur, mais pas une fin en soi, selon Sofiane Guitoune, qui voit cette pause comme une opportunité de recharger les batteries.

C'est un coup dur pour le XV de France et le Stade Toulousain, mais surtout pour Antoine Dupont. La rupture des ligaments croisés, une blessure redoutée, qui signifie plusieurs mois loin des terrains. Pourtant, Sofiane Guitoune, qui est passé par là, reste confiant. « C'est une blessure grave importante parce que le temps d'arrêt est long, mais aujourd'hui ça se soigne très très bien », a-t-il expliqué pour Sud Radio, assurant que tout sera mis en place pour un retour optimal.

Un mal pour un bien dans une carrière surchargée ?

Le capitaine des Bleus et du Stade Toulousain sort de plusieurs saisons très intenses, avec deux Boucliers de Brennus, une Coupe d'Europe et une médaille olympique aux Jeux de Paris 2024. Depuis le Grand Chelem de 2022 avec les Bleus, il n'avait pas vraiment eu le temps de reposer. Enchainant les rencontres surtout tous les tableaux, puis la préparation au Mondial 2023.

Et s'il n'a pas participé au Tournoi 2024 avec le XV de France, il ne s'est pas tourné les pouces pour autant. Glanant la victoire à Los Angeles avec France 7, puis le titre mondial à Madrid avant d'enchaîner avec Toulouse puis les JO. Son calendrier surchargé ne lui a laissé que peu de répit. Guitoune le souligne : « Des fois, c'est un mal pour un bien quand tu sais la cadence que Toto a, que les internationaux ont. C'est malheureusement la seule petite porte qui fait que tu peux souffler et régénérer ton corps. » Un discours que l'on a déjà entendu chez certains internationaux et notamment chez Romain Ntamack.

Le seul moyen de récupérer et de bien se régénérer aujourd’hui, c’est de se blesser sur une longue période. C’est malheureux. Je ne vois honnêtement pas, vu l’état dans lequel j'étais rien que pendant la préparation cet été, comment j’aurais pu enchaîner encore sur une saison après le Mondial. (source : Midi Olympique)

Avant lui, ses coéquipiers chez les Rouge et Noir et chez les Bleus, Ntamack et Anthony Jelonch ont aussi traversé cette épreuve et sont revenus au plus haut niveau. Lui-même avait été touché au genou en 2018 face à l'Irlande et avait retrouvé les terrains après huit mois d'absence. A l'époque, il s'était blessé tout seul sur un appui. Il avait donc fallu qu'il retrouve ses sensations. Cette fois-ci, le travail mental sera peut-être différent. Il n'aura peut-être pas à gérer la même solitude du joueur blessé. Mais saura comment la gérer. S'il n'y a pas de bon timing pour se blesser, Dupont évite l'énorme déception de rater la Coupe du monde comme son compère de la charnière. Mais cela montre bien que personne n'est à l'abri. Même celui dont le physique a si souvent été mis en avant.

Une rééducation encadrée pour un retour en force

L'avantage, c'est que Dupont pourra compter sur un encadrement médical de pointe. Le Stade Toulousain et le XV de France savent comment accompagner leurs joueurs blessés. « Il n'y a pas de doute que Toto va très très bien se soigner, il y a plein de monde qui va être autour de lui pour lui apporter le meilleur protocole possible », rassure Guitoune.

Si la récupération suit son cours habituel, il pourrait faire son retour d'ici huit à neuf mois. Un timing qui, s'il est respecté, lui permettrait de revenir en forme pour la saison prochaine, avec en ligne de mire le Top 14 et la Coupe d'Europe. Voire les tests de novembre avec un choc tant attendu face aux Springboks. On peut imaginer que le demi de mêlée a coché la date du match sur son calendrier. Cependant, nul besoin d'aller trop vite. Surtout pour un joueur qui se rapproche lentement mais surement de la trentaine. Mais dont la carrière est encore loin d'être terminée.

Antoine Dupont blessé : Un coup dur, mais une opportunité en or pour le XV de France ?Les supporters du Stade Toulousain et du XV de France devront prendre leur mal en patience. Mais avec son mental de fer et un encadrement de premier ordre, il y a fort à parier qu'Antoine Dupont reviendra encore plus fort. Comme l'ont fait Jelonch et Ntamack avant lui. En attendant, ses coéquipiers en club comme en sélection feront tout pour remporter le maximum de titres. À commencer par le Tournoi dès ce samedi.