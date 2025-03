Antoine Dupont blessé : Un coup dur, mais une opportunité en or pour le XV de France ?

Sans Antoine Dupont, le XV de France peut-il tenir le cap ? Son absence laisse un vide immense, mais ouvre aussi la porte à une nouvelle dynamique.

Antoine Dupont, capitaine emblématique du XV de France et meilleur joueur du monde, sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Les images ne laissaient rien présager de bon. Un coup de massue pour le joueur, l'équipe de France et les amoureux du ballon ovale. Cette absence qui prive les Bleus de leur maestro. Non seulement pour terminer le Tournoi. Mais potentiellement pour les tests de novembre prochain. Mais elle ouvre aussi une fenêtre unique pour d'autres talents en vue de la prochaine Coupe du monde. Car si la perte du Toulousain est un énorme coup dur, le rugby français peut se targuer d'avoir un vivier exceptionnel de demis de mêlée. Et ce n'est pas Jean-Baptiste Elissalde qui dira le contraire.

Une période test pour le XV de France

L'absence de Dupont pose une question cruciale : le XV de France peut-il continuer sur sa lancée sans son stratège génial ? La victoire face à l'Irlande samedi dernier à Dublin, où les Bleus ont démontré une maîtrise tactique impressionnante, tend à rassurer. Maxime Lucu, qui a pris le relais, a prouvé qu'il pouvait tenir la baraque avec un jeu au pied précis et une rigueur défensive exemplaire. « Lucu, c'est un garçon qui est rarement à 18, 19 ou 20 sur 20. Mais qui est aussi très rarement à 13, 12, 11. Il se situe souvent entre 15 et 17. Une fiabilité qui rassure un entraîneur », explique Elissalde pour Le Salon Tactique de L'Equipe.

6 Nations. Même les Anglais sont sous le charme : ''Quand les Bleus jouent comme ça, ils sont inarrêtables !''Il aura sans grande surprise les clés du camion bleu face au Chardon samedi. Et si les avants tricolores sont aussi dominateurs qu'à Dublin, le Bordelais devrait à nouveau réaliser une prestation de grande qualité. Après une édition 2024 marquée par une rétrogradation et un début de 6 Nations 2025 où il n'était même pas sur la feuille de match, le Bordelais est projeté sur le devant la scène. Une opportunité en or de marquer de précieux points pour conserver sa place dans le groupe en vue de la prochaine coupe du monde. Son âge, 32 ans, et la concurrence, pourraient en effet l'empêcher de prendre l'avion pour l'Australie en 2027.

Un vivier inégalé de numéros 9

Si Dupont est irremplaçable, la France n'est cependant pas à court d'options. Derrière Lucu, plusieurs talents frappent à la porte de l'équipe nationale. Baptiste Couilloud, meilleur marqueur d'essais du Top 14 la saison dernière, Nolann Le Garrec, ou encore Léo Coly, même s'il part de beaucoup plus loin. Elissalde souligne aussi le cas de Baptiste Serin, dont le talent naturel pourrait être mis à profit dans le contexte actuel. « Il a un talent monstre, est très doué et se régalerait dans ce rugby-là avec des avants comme ça. » Sans oublier le Clermont Jauneau « qui a un peu les caractéristiques de Dupont. » Un vivier que nous envient certainement d'autres nations.

Un mal pour un bien ?

La blessure de Dupont est une mauvaise nouvelle pour lui, bien sûr, mais aussi pour tous les amateurs de rugby privés du spectacle qu'il offre à chaque match. Pourtant, elle pourrait aussi constituer un tournant pour le XV de France. Avec de nouveaux visages au poste de demi de mêlée, les Bleus vont pouvoir tester différents profils et renforcer leur profondeur de banc. « Pour l'équipe de France, si on arrive à jouer avec d'autres mecs d'ici au prochain Tournoi, et à performer, avec d'autres demis de mêlée, ça va créer une dynamique incroyable », analyse Elissalde.

D'ici à quelques mois, l'équipe de France affrontera la Nouvelle-Zélande lors d'une tournée estivale qui s'annonce relevée. L'occasion parfaite pour tester ces jeunes talents sous pression et dans un contexte de très haut niveau. Selon les résultats de leurs clubs respectifs en Top 14, Couilloud, Le Garrec ou Jauneau pourraient être du voyage et engranger une expérience précieuse. Si ces derniers parviennent à briller face aux All Blacks, la dynamique du XV de France ne pourra qu'en sortir grandie. Bien sûr, la tâche sera ardue.

XV de France. ''C'est pas ma faute à moi !'' Comment les Irlandais ont-ils (subtilement) échappé à la sanction ?Et l'équipe de France jouera sans une grande partie de ses cadres. Néanmoins, ce Tournoi a permis de voir ce vers quoi l'équipe de France tendait en termes de plan de jeu. Il n'y aura peut-être pas les mêmes automatismes au sein d'un groupe "développement", mais ceux qui partiront en Nouvelle-Zélande savent qu'ils ont une vraie carte à jouer. C'est valable à la mêlée comme à d'autres postes. Puisque Galthié et son staff n'ont pas peur de faire choix forts sur la feuille de match. De "laisser au repos" des cadres ou alors de mettre 7 avants sur le banc. Il y a des opportunités à tous les postes. Mais également des places à prendre, notamment devant où le sélectionneur cherche des joueurs mobiles, puissants et dotés de bonnes mains.

Un XV de France encore plus fort ?

Malgré l'ombre de la blessure de son capitaine, l'équipe de France a l'opportunité de grandir et de solidifier son collectif. À l'image du PSG cette saison, qui compense la perte de stars par un jeu collectif plus huilé selon l'ancien demi de mêlée, les Bleus pourraient se découvrir une nouvelle identité, moins dépendante des exploits individuels. « Même si on ne remplace pas Antoine comme ça, derrière, on a du monde », rappelle Elissalde. Surtout, ce Tournoi marque aussi l'éclosion d'autres talents capables de faire la différence, à l'instar de Bielle-Biarrey. Et si cette épreuve permettait finalement à la France de franchir un cap supplémentaire avant la prochaine Coupe du monde ?