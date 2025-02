XV DE FRANCE. 16 mois d'attente, 'mission accomplie' : le retour d'Anthony Jelonch tombe à pic

Le colosse gersois Anthony Jelonch pourrait retrouver l'équipe de France ce week-end pour la première fois depuis la Coupe du Monde 2023.

Environ seize mois après son dernier match en Bleu, Anthony Jelonch s’apprête à retrouver le maillot du XV de France. Le troisième-ligne du Stade Toulousain, étincelant ce week-end contre Clermont avec un doublé, a envoyé un message fort au staff des Bleus. De quoi s’imposer dans le groupe pour affronter l’Italie dimanche ? Tout porte à croire que oui.

Une prestation XXL avant de rejoindre Marcoussis

Absent des terrains pendant un mois, Jelonch n’a pas perdu de temps pour rappeler qu’il est un incontournable du rugby français en troisième ligne. Sur la pelouse du stade Marcel-Michelin, il a été un véritable poison pour les Clermontois, dominant les collisions et inscrivant deux essais tout en puissance. Une prestation majuscule qui tombe à point nommé à quelques jours du choc contre l’Italie.

Lui-même ne cachait pas sa satisfaction après la rencontre au micro du Figaro : « Je voulais prendre du plaisir et faire un gros match. On savait que si on gagnait ici, on reprenait la tête du championnat. Mission accomplie. »

Un retour attendu avec le XV de France

Le troisième-ligne toulousain n’a plus porté le maillot bleu depuis l’élimination en quart de finale de la Coupe du monde contre l’Afrique du Sud. Une éternité pour un joueur de son calibre. Sa capacité à apporter de l’impact et son leadership naturel en font un candidat sérieux à une place dans les 23 à Rome. Avec un banc à sept avants pour ce déplacement en Italie, Jelonch pourrait être une pièce essentielle du dispositif de Fabien Galthié selon la composition probable.

Son retour coïncide avec un besoin criant de puissance dans la troisième ligne tricolore. D’autant plus en l’absence d’Emmanuel Meafou dans la cage. Ses qualités physiques pourraient faire la différence face à une équipe italienne toujours rugueuse dans le combat.

Un message clair au staff des Bleus

Avec sa belle copie rendue contre Clermont, Jelonch a montré qu’il était prêt à retrouver le XV de France. Jugé trop court par Fabien Galthié à l’automne, il est désormais revenu parmi les meilleurs joueurs à son poste en championnat. Reste à savoir si le sélectionneur et son staff lui feront une place parmi les titulaires dimanche.

Rendez-vous ce vendredi pour l’annonce officielle de la composition d’équipe du XV de France. Rendez-vous surtout ce dimanche à 16 heures pour assister au grand retour de l’ancien castrais sur les pelouses internationales.