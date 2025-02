TOP 14. La victoire de Toulouse à Clermont en trois actes : énergie, jeunesse et un coaching inspiré

Toulouse s’impose en terre auvergnate grâce à un rugby ambitieux. Virgile Lacombe revient sur cette performance et l’importance des jeunes dans le projet toulousain.

Le Stade Toulousain a frappé un grand coup ce dimanche soir en s'imposant à Clermont (18-35), enchaînant avec une nouvelle victoire sur la pelouse auvergnate. Une performance qui ne doit rien au hasard, tant les Rouge et Noir ont su imposer leur jeu face à une ASM qui espérait beaucoup mieux de cette réception. Les hommes de Christophe Urios savaient pourtant à quoi s'attendre. Mais ils n'ont pas été en mesure de faire la différence malgré le soutien de leur public. Pour Virgile Lacombe, coach des avants toulousains, ce succès est avant tout le fruit d'un état d'esprit et d'une stratégie assumée.

Un Toulouse fidèle à son ADN

Si Clermont a tenté d'imposer son physique, les Toulousains ont fait le choix de rester fidèles à leur rugby de mouvement. "On a surtout voulu s’appuyer sur notre rugby sans s’adapter à l’adversaire. On a un rugby d’énergie et de déplacement et cela a payé ce soir", analyse Lacombe pour le Midi Olympique. Un choix payant, puisque les hommes d'Ugo Mola ont su dominer les Clermontois en fin de match, profitant de leur manque de jus pour trouver des espaces et scorer après l'heure de jeu.

TOP 14. Derrière Mauvaka, Marchand et Cramont, Toulouse a de quoi voir venir au talon avec Thomas LacombrePrivé de plusieurs cadres, le Stade Toulousain a pu compter sur sa jeunesse dorée pour faire la différence. "On est contents de pouvoir compter sur nos jeunes joueurs et sur des joueurs qui ont moins de temps de jeu d’habitude. C’est très positif", souligne l'entraîneur des avants. Une dynamique qui illustre parfaitement la profondeur d'effectif du club et la montée en puissance de talents comme Thomas Lacombre, qui a encore montré tout son potentiel au talon.

Un banc d'impact et des choix forts

Ce succès, Toulouse le doit aussi à un coaching pertinent. Lacombe l'affirme : "On a voulu mettre un banc qui apportait de l’énergie et cela s’est vu ! On a fait des changements tôt dans le match et on a eu le sentiment qu’eux étaient en train d’en baver." Une gestion qui a permis aux Toulousains de maintenir leur intensité jusqu’au bout et d'exploiter les moindres brèches adverses.

Face à des Clermontois solides sur les ballons portés, les Rouge et Noir avaient préparé un plan précis. "On voulait d’abord contrer leurs ballons portés mais ils ont réussi à être performants dessus", reconnaît Lacombe. Pour compenser, Toulouse s'est montré sérieux en défense, ce qui a permis de récupérer des ballons précieux et de relancer le jeu. En dépit d'une certaine indiscipline, cette équipe remaniée a montré beaucoup de sérénité et de lucidité.

Une fin de match maîtrisée et des ambitions affichées

Malgré un passage à vide avant la pause et en début de seconde mi-temps, Toulouse a su remettre la marche avant pour s'assurer la victoire. "On a eu une fin de première période et un retour de deuxième mi-temps difficiles, mais on a réussi à remettre du rythme sur la fin de match", se félicite Lacombe. Un succès qui conforte le Stade dans son ambition et ses choix sur la feuille de match en cette période si particulière de doublons.

Avec cette victoire, Toulouse renforce sa position en haut du classement et confirme l'importance de l'émulation au sein de son effectif. "Dans le groupe, les joueurs ont conscience des opportunités qu’ils ont pour ensuite aller chercher des places pour la phase finale. C’est un moteur pour eux", conclut Virgile Lacombe. Preuve que le Stade Toulousain avance avec une stratégie claire et une équipe prête à tout donner pour aller chercher un nouveau titre. Prochain rendez-vous samedi soir avec la réception de Bayonne.

Une formation qui tourne également très bien cette saison. Et qui reste sur un succès aux dépens de Bordeaux. Malgré la confiance emmagasinée, les Basques savent pertinemment que ce déplacement à Toulouse ne sera pas une partie de plaisir. Le Stade Toulousain a démontré une fois de plus que l'absence des cadres n'était pas un handicap insurmontable. Et que sa jeunesse savait parfaitement tenir la maison. Des performances qui pèseront au moment de faire les comptes en fin de saison.