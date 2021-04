WTF. TRANSFERTS. Barrett à l'ASM, Riner à Lyon, cinq jokers médicaux totalement improbables

Le marché des transferts est en pleine ébullition au mois d'avril en raison des nombreuses blessures en Top 14. On a donc imaginé des transferts improbables.

Transfert. Top 14. Le Springbok Elton Jantjies débarque à la Section PaloiseLe marché des transferts est actuellement en pleine ébullition. En partie parce qu'on approche de la fin de la saison, ce qui pousse les clubs a officialisé ce qu'on sait depuis déjà des mois. Mais aussi parce que la LNR a autorisé de manière exceptionnelle les formations professionnelles à recruter un joker médical entre le 9 et 30 avril. Pau a ainsi convaincu l'ouvreur des Boks Elton Jantjies de rejoindre la Section jusqu'à la fin de la saison. Son compatriote Marcel van der Merwe, passé à Toulon puis reparti aux Bulls, évoluera pour sa part au Stade Rochelais. Avec l'avalanche de blessures de ces dernières semaines en Coupe d'Europe et en Top 14, les clubs pourraient être tentés de faire appel à des jokers médicaux bien connus du monde de l'ovalie. Mais pas que. Avalanche de blessés avant les phases finales du Top 14 : qui pourrait manquer à l'appel ?

Le célèbre centre néo-zélandais vient d'officiellement prendre sa retraite pour se consacrer à la boxe. Mais on connaît son amour pour le ballon ovale. Lui qui est passé du XIII au XV, puis du XV au XIII, etc., avec le succès qu'on lui connaît. Il pourrait donc très bien nous faire une "Michael Jordan" en sortant de sa retraite pour une pige en Top 14. Certes, SBW n'a plus 20 ans (35, en l'occurrence) mais il n'en reste pas moins un joueur de talent capable de faire la différence. Ça tombe bien, le Stade Toulousain a perdu Guitoune au centre et manque de joueurs derrière. Et si Ahki est en forme, il va avoir besoin de souffler entre le Top 14 et la Champions Cup. Avoir Sonny Bill en joker médical de luxe, ça en impose.

Bakkies Botha joker d'Eben Etzebeth à Toulon

Au RCT, c'est en 2e ligne que ça coince un peu puisque le champion du monde Eben Etzebeth a récemment été opéré et que Matthias Halagahu le sera aussi. On sait qu'à Toulon, on aime, ou plutôt on aimait faire du neuf avec du vieux. Et ça a fonctionné avec plusieurs titres sur la scène européenne. La politique du club en matière de recrutement a changé avec le nouveau président. Mais le Rugby club toulonnais semble manquer de caractère en ce moment. Et qui de mieux que Bakkies Botha pour cadrer tout ce beau monde et montrer la voie sur le pré. On sait à quel point le Sud-Africain a marqué les supporters et le club. En revanche, il faudrait qu'il s'affute sérieusement pour jouer à moins d'endosser le rôle de porteur d'eau.

Beauden Barrett joker de Camille Lopez à Clermont

L'ASM a non seulement perdu son quart de finale de Champions Cup face à Toulouse, mais aussi son ouvreur titulaire Camille Lopez pour plusieurs semaines après un choc à l'épaule. En son absence, Tim Nanai-Williams devrait prendre du galon, mais le polyvalent 3/4 n'est pas aussi régulier et performant que le Tricolore. Clermont manque de joueurs à ce poste après le retour de Barraque avec France 7. Ça tombe bien, Beauden Barrett joue les remplaçants de luxe au Japon. S'il avait jusqu'ici été titulaire six fois en six matchs, il n'a joué que 18 minutes la semaine dernière. De quoi faire dire à la légende John Kirwan qu'il ne méritait pas d'être titulaire avec les All Blacks lorsqu'il fera son retour. Notamment parce qu'il estime que la Top League n'est pas assez intense pour le préparer au niveau international. En Top 14, Barrett serait servi. Même si l'ASM a été éliminée en Coupe d'Europe, les phases finales du championnat s'annoncent rugueuses.

Le Hulk joker de Camille Chat au Racing 92

Victime d'une fracture, le talonneur du XV de France Camille Chat va beaucoup manquer à la formation francilienne en cette fin de saison. Son punch, son envie et sa détermination sur le pré faisaient de lui l'un des fers de lance du Racing 92 capable de mettre sa formation dans l'avancée, de gratter des ballons précieux ou de coller un bon caramel à un adversaire. Il paraît que le Sud-Africain Malcom Marx est libre, mais un seul homme possède un coup aussi large et des bibis aussi impressionnants que Camille Chat : Hulk. Membre des Avengers, le célèbre monstre vert n'a pas grand-chose à faire depuis que Thanos a été vaincu. Aider le Racing 92 à conquérir un nouveau titre en Top 14 semble être un défi à sa mesure.

Teddy Riner joker de Mathieu Bastareaud à Lyon

Le LOU est toujours dans le coup pour la qualification. Mais la lutte est féroce avec l'UBB et Toulon, deux équipes qui encadrent la formation lyonnaise. Cette dernière occupe actuellement le 6e rang. Ce qui veut dire que le moindre faux pas pourrait la priver des phases finales. Privé de Bastareaud et Galan, Lyon a déjà recruté le Néo-Zélandais Jordan Taufua en provenance de Leicester. Et il s'est aussi blessé. Alors pour aller chercher le titre, le LOU a besoin d'un poids lourd habité aux victoires. Un bonhomme indéboulonnable qui sait gagner en écrasant ses adversaires aussi imposants soient-ils. Vous imaginez Teddy Riner dans les rucks en train de gratter le ballon ? Il faudrait au moins quatre joueurs pour le faire bouger.