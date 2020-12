World Rugby innove : La Coupe du Monde 2025 féminine se jouera à 16 !

World Rugby a annoncé que la Coupe du Monde féminine 2025 passera à seize équipes contre douze à l’heure actuelle.

C’est une petite révolution qui touche le rugby féminin. Alors qu’elle avait l’habitude de se disputer entre douze équipes, la Coupe du Monde connaîtra un petit chamboulement puisqu’elle passera à seize à l’occasion de la campagne de 2025. « Cette décision historique, prise par le Conseil de la Rugby World Cup un peu plus tôt cette année, correspond à l’engagement de World Rugby d’accélérer le développement dans le monde grâce à son plan stratégique pour les femmes 2017-25 », a précisé World Rugby sur son site officiel. Une décision prise dans le but de poursuivre l’expansion du rugby féminin observée depuis quelques années.



World Rugby ajoute même qu’à l’heure actuelle, les femmes représentent 28% des licenciés du ballon ovale dans le monde. « Alors que l’intérêt et la participation des femmes dans le rugby ne cessent de croître, la décision incarne l’un des piliers fondamentaux du plan visant à accroître la compétitivité du rugby international féminin, en offrant la possibilité à davantage d’équipes d’être plus compétitives lors des plus grands événements. Le rugby féminin a connu une croissance record ces dernières années, les femmes et les filles représentant désormais 28% du nombre total de joueurs dans le monde. » Bill Beaumont président de la fédération internationale, a de son côté pris la parole afin de justifier cette décision :

Le rugby féminin est la meilleure opportunité de développer le rugby à l’échelle mondiale. En 2017, nous avons défini un plan ambitieux sur huit ans pour accélérer le développement des femmes dans le rugby, avec un pilier central axé sur la compétition de haut niveau et l'ambition d'améliorer et d'élargir le nombre d'équipes participant à des événements majeurs. Nous avons constaté ces dernières années que de plus en plus d’équipes se distinguent au niveau international et que les fédérations continuent de développer des programmes de haute performance pour les femmes. Il s'agit là d'un moment important pour le rugby féminin. Cet élargissement de la Coupe du Monde de Rugby ouvre de nouvelles et ambitieuses opportunités de jeu pour les fédérations au plus haut niveau et crée une incitation supplémentaire pour les fédérations du monde entier à continuer d'investir et de développer leurs programmes féminins.

Pour l’anecdote, les Coupes du Monde de rugby de 1998 et 2002 s’étaient déjà déroulées avec seize équipes. Avant de revenir au format initial et seulement douze représentants quatre ans plus tard en 2006, et ce donc jusqu’en 2021, où cette dernière aura lieu en Nouvelle-Zélande, sur les terres des championnes du monde en titre. Coupe du Monde 2021 - Les poules dévoilées : les Bleues retrouveront l'Angleterre