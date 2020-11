Coupe du Monde 2021 - Les poules dévoilées : les Bleues retrouveront l'Angleterre

La composition des poules pour la Coupe du Monde 2021 qui aura lieu en Nouvelle-Zélande a été dévoilé. Les Bleues seront avec l'Angleterre.

En attendant le tirage au sort de la Coupe du monde 2023 programme le 14 décembre, découvrez les poules du Mondial féminin 2021. Ce dernier avait lieu ce jeudi à Auckland en Nouvelle-Zélande, pays organisateur de la compétition du 18 septembre au 16 octobre 2021. Le chemin vers le titre mondial passera l’Afrique du Sud, les Fidji et l'Angleterre dans la poule C. Les Bleues connaissent particulièrement bien les Anglaises puisqu'elles les affrontent régulièrement dans le Tournoi des 6 nations et lors des tournées de novembre comme c'est le cas actuellement. " Ce sont nos meilleures ennemies", a commenté Annick Hayraud manager du XV de France féminin via le site de la FFR. XV de France féminin - La 1ère manche du Crunch pour les Anglaises [RESUME VIDEO]Les Tricolores connaissent bien moins les Sud-Africains et les Fidjiennes. "Je crois d’ailleurs que la dernière confrontation face aux sud-africaines remonte à la Coupe du monde 2014 il me semble. De toute manière chaque match révèle une importance capitale alors à nous de se préparer de la meilleure façon possible. Surtout que si nous voulons être championnes du monde, il est nécessaire de battre tout le monde", commente la capitaine Gaëlle Hermet. Un moins d'un an du coup d'envoi, le tirage au sort des poules permet de concrétiser les choses pour les joueuses. Battues la semaine dernière par les Anglaises, elles auront à coeur de montrer un meilleur ce week-end à Twickenham.

Les poules de la Coupe du monde 2021