VIDEO. Top 14. Il manque d'éborgner son pilier en touche, Brive en profite pour punir le LOU

À l'image de cette touche totalement manquée en début de march, Lyon a donné le bâton pour se faire battre par Brive. Le CAB de retour dans la course ?

Top 14. Et si l'effet Collazo s'était déjà fait sentir à Brive ?Après Clermont, Brive s'est offert le scalp de Lyon, et sur sa pelouse, messieurs, dames. Une performance qui redonne du baume au corps aux Brivistes après une période très compliquée de neuf défaites toutes compétitions confondues. Le déclic a-t-il eu lieu ? L'arrivée de Collazo y est sans doute un peu pour quelque chose. Il faut désormais enchaîner pour se sortir du fond du classement et croire au maintien. Un peu plus haut, le LOU rêve d'une qualification pour la phase finale. Mais ce revers à domicile ne fait pas du tout les affaires des Lyonnais. Ils ont perdu leurs cinq derniers matchs, dont trois en Top 14. C'est la deuxième fois que les hommes de Garbajosa s'inclinent devant leur public après la venue de la Rochelle en début de saison. Déjà deux jokers grillés. Deux de trop, diront certains. "Quel que soit l’adversaire, perdre à la maison, c’est une honte. On n’a pas respecté nos supporters et ce maillot, on est encore retombé dans nos travers. Nos maux, on les connaît depuis longtemps et on savait que ça finirait par poser problème, mais jusqu’à maintenant on s’en sortait. Sauf que là, ça n’est pas passé… ", confiait l'entraîneur du LOU via le Midi Olympique après la rencontre.





Les Lyonnais ont-ils pris les Brivistes de haut ? Certains joueurs l'ont évoqué. Une chose est sûre, ils ont manqué de justesse face à des Brivistes qui n'ont plus rien à perdre dans cette saison. Et surtout qui ont joué juste et faire preuve d'opportunisme. Une action résume à elle seule la différence entre les deux équipes samedi dernier. Cette touche défensive dès l'entame du match qui a vu le LOU offrir une munition et un essai au CAB. On ne sait pas qu'elle était l'annonce mais le talonneur Charcosset et le pilier Kaabèche ont totalement manqué le lancement. Ce dernier manquant de prendre l'ovale dans le pif, il a esquivé tel Neo dans Matrix. Mais le reste de l'alignement n'était pas prêt, contrairement aux Brivistes qui ont sauté sur le ballon et l'occasion pour récupérer une pénalité et marquer derrière. Les Lyonnais ont couru après le score pour échouer à trois longueurs. Un bonus défensif qui ne les satisfait pas du tout.