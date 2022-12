Top 14. Et si l'effet Collazo s'était déjà fait sentir à Brive ?

Quelle victoire des Corréziens sur leur rival clermontois ce week-end en Top 14 ! Si le stade Amédée Domenech a tremblé, le nouveau manager aussi a vibré, lui qui était présent au stade.

Un accueil chaleureux

Quoi de mieux pour un nouveau manager que de voir son équipe gagner, à la 88 ème minute, après 9 défaites consécutives, contre le rival historique qu'est Clermont ? À l'instar des 11 000 spectateurs présents au stade, qui ont retenu leurs souffles jusqu'à la dernière action, Patrice Collazo a vécu le match des tribunes. Maintes et maintes fois, des images de ce dernier ont été projetées sur les écrans du stade, accompagné du président, Simon Gillham, l'ancien toulonnais était plutôt de bonne humeur. Néanmoins, nous avons pu remarquer de nombreux échanges agités avec le président de Brive, comme pour expliquer des situations de jeu mal négociées ou un système qu'aimerait mettre en place le technicien. De plus, au fur et à mesure que la rencontre avançait, Collazo se crispait, comme s'il avait déjà enfilé sa casquette de manager, lui qui prend ses fonctions ce lundi. Et puis, que dire de cette dernière image, à la 86 ème minute ? Brive, mené alors 13 à 16 par Clermont, décide d'aller en touche, contre le gré de son staff et de son buteur, et fort d'un magnifique état d'esprit. C'est alors que nous avons pu voir Patrice Collazo, sourire aux lèvres, le regard coquin, comme si cette décision avait ravivé en lui la flamme d'entraîneur. Un essai sur ballon porté plus tard, les Brivistes exultaient de joie, et le nouvel entraîneur n'en revenait pas. Pour une première à domicile, Collazo s'en souviendra, et a sûrement déjà prévu de renouveler cet exploit.

RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. Brive exulte, un Noël qui sent le sapin pour Clermont ?

Brive, une histoire d'hommes

À l'image de cette fin de match au bout du suspens, la solidarité et l'entraide sont l'essence même de ce club. C'est pour ces raisons que Collazo semble avoir rejoint ce club, lui qui, en conférence de presse, a insisté sur le fait que son aventure humaine à Brive dépassait les enjeux sportifs de cette saison. En effet, l'ancien manager de Toulon a souligné avoir beaucoup discuté avec Arnaud Méla, et la condition de son arrivée à Brive, était de savoir "si ça match ou pas", avec le staff corrézien. À priori, les deux hommes se sont plutôt bien entendus, et Collazo a même affirmé "parler le même rugby" que l'ancien joueur et capitaine de Brive. De plus, le nouveau manager a aussi mis l'accent sur le fait de ne pas être inquiété par la situation du club, et que les moyens, infrastructure, staff et joueurs mis à disposition sont largement suffisants pour obtenir un maintien à la fin de la saison de Top 14. Ce week-end, et pour clôturer cette année 2022, les joueurs de Brive seront en déplacement du côté du LOU, pour la 14ème journée de Top 14.