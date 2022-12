RÉSUMÉ VIDÉO. RUGBY. Brive exulte, un Noël qui sent le sapin pour Clermont ?

Alors que Clermont sortait de deux belles performances, les hommes de Jono Gibbes se sont inclinés chez le voisin briviste.

C’est une victoire qui fait office de cadeau de Noël avant l’heure. Tout du moins, l’impression se ressent plus côté briviste. Pour Clermont, la douche est un peu plus froide. Si elle n’empêche sûrement pas les joueurs de passer de bonnes fêtes de Noël, leur performance risque plus de les inquiéter au vu du match prochain. Dans la soirée du 1er janvier, l’ASM reçoit le Stade Toulousain, champion d’automne. Les Clermontois seront-ils capables d’inverser la tendance ? La réponse sera donnée la semaine prochaine. En attendant, Sébastien Bézy a conscience qu’ils sont les principaux décideurs d’un retour à la normale. Pour Rugbyrama, il déclare : “C’est décevant au vu des ambitions avec lesquelles on était venu à Brive. Maintenant, il faut se dire qu’il nous reste beaucoup de matchs, on reçoit les deux prochains matchs. Il faudra qu’on soit prêt mentalement et physiquement dès le week-end prochain contre Toulouse. À nous d’être des grands garçons et de se remettre la tête à l’endroit.”

Côté Briviste, les joueurs ont retrouvé ce qui leur manquaient depuis 9 matchs : la victoire. Par ailleurs, ce sentiment de manque s’est bel et bien fait sentir au coup de sifflet final. L’essai salvateur de Brive sur un maul compact permet au collectif blanc et noir de repartir vers une nouvelle dynamique. Plus tôt dans la partie, c’était un beau mouvement collectif qui avait permis d’arriver en Terre promise. À l’heure de jeu, Sanga plonge dans l’en-but après un très beau travail de Grandidier sur l’aile. Pour sûr, cette victoire au suspens insoutenable est à placer sous le signe du collectif. Associée à l’arrivée de Patrice Collazo, cette performance montre que les Coujoux tiennent leur destin entre leurs mains. Désormais, ils sont à un seul petit point du rival catalan. Les deux formations s'affrontent dans un peu plus d’un mois (le 4 février). Cette rencontre s’annonce déjà décisive dans la lutte au maintien. Pour rappel, Brive était parvenu à s’imposer en début de saison du côté d’Aimé Giral.

