RÉSUMÉ VIDÉO. La victoire de l’ASM Clermont face aux Stormers, la plus importante depuis le début de saison ?

Ce samedi 10 décembre, les Auvergnats ont dominé les Stormers en ouverture de Champions Cup sur le score de 24 à 14.

Les Clermontois n’avaient vraiment pas de chances. Récemment plombés par une vague incessante de blessure, ils s’avançaient en Champions Cup possible. Alors, non, ce ne sont pas le Leinster, les Saracens ou encore Exeter, mais bien les Stormers. Champion d’United Rugby Championship l’an dernier, la formation sud-africaine était venue à bout des Bulls l’an dernier en finale. Dans un championnat où les équipes irlandaises dégainent leurs meilleurs éléments au moment des phases finales, l’exploit n’est pas anodin. De plus, un défi face à une formation sud-africaine est un exercice inédit pour les clubs français. Alors, en commençant par le champion, l’ASM Clermont ne tirait clairement pas le gros lot.

Pourtant, les hommes de Jono Gibbes ont arraché une précieuse victoire en Auvergne. Grâce à deux essais de Raka et Newsome, ils dominent leur adversaire du jour. Néanmoins, l’entreprise n’était clairement pas gagnée à la mi-temps. Au moment de retourner au vestiaire, ils sont menés sur leur pelouse 3 à 14. Ainsi, les coéquipiers de Damian Penaud ont fait fort avec un 21 à 0 en seconde période. Cette notion de match référence, elle est commentée par Killian Tixeront, élu homme du match, dans un entretien accordé à Rugbyrama : “C’est une rencontre qu’on a préparée avec impatience. On voulait se frotter au haut niveau mondial, on était prêt et c’est vraiment une victoire qui va nous faire rebondir et qui va nous donner du baume au cœur.”

RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Clermont brise le mauvais sort, l’ASM prêt à faire son come-back ?



Si la Champions Cup est connue pour être une véritable parenthèse, elle permet aux Clermontois de couper avec les tracas du championnat. Actuellement 10ᵉ de Top 14, ils enchaînent 4 matchs sans victoire avant la difficile victoire face à Montpellier la semaine dernière. Désormais boostés mentalement, ils se mettent dans de bonnes dispositions pour le déplacement à Leicester. Difficilement favoris pour le prochain match, les Auvergnats arriveront décomplexés face à un adversaire qui les avait éliminés de la compétition l’an dernier. De quoi relancer la machine dans les prochaines semaines ? Réponse à suivre. En tout cas, le come-back initié face au MHR, champion de France, se confirmerait en cas de victoire en Angleterre.