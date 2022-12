RÉSUMÉ VIDÉO. TOP 14. Clermont brise le mauvais sort, l’ASM prêt à faire son come-back ?

Ce samedi 3 décembre, Clermont a pris ses responsabilités pour s’offrir le Montpellier HR sur le score de 19 à 14 à l'occasion de la 12ᵉ journée de Top 14.

La rencontre avait tout d’un match clivant pour Clermont. Ce samedi 3 décembre au stade Marcel Michelin, le pari a été réussi. Face à Montpellier, les hommes de Jono Gibbes avaient l’occasion de mettre fin à une série de 4 matchs sans victoire. La dernière en date était à Aimé Giral, le 15 octobre dernier. Dans un match de guerrier, les Auvergnats ont dominé d’une courte tête les champions de France. Avant la Coupe d’Europe, ce match était l’occasion de se changer les idées et d’oublier la débâcle connue au Racing 92 la semaine passée. Pas épargné par les blessures, l’ASM a montré de l’envie en début de saison, mais a souvent manqué de réalisme. La défaite à domicile face à l’Aviron Bayonnais n’a pas aidé à remettre du baume au cœur des coéquipiers de Damian Penaud.

Pour l’avenir en Top 14, le calendrier semble plutôt clément avec Clermont. Sur les 3 prochaines rencontres, ils se déplacent chez une équipe de Brive en grande difficulté et accueilleront l’USA Perpignan sur leur pelouse. Entre les deux rencontres, ils devront se défaire du Stade Toulousain. L’affrontement aura lieu le 1er janvier et pourrait permettre aux joueurs de débuter l’année 2023 et la phase retour du championnat sur de bonnes bases. Au classement, cette victoire permet de pointer à 26 points d'écart. Actuellement, avant les matchs du dimanche 4 décembre, ils ne sont qu’à 5 points du Stade Rochelais, 3ᵉ.



Par ailleurs, les joueurs avaient bien conscience de l’enjeu constitué par ce match. Face à une équipe montpelliéraine toujours aussi physique, la bataille était rude. Être capable de gagner dans la douleur, voici ce que cherchait Clermont pour se relancer. Cette idée est mise en avant par l’ouvreur Jules Plisson dans des propos rapportés par L’Équipe : “On était dans un cycle où on doutait, on n'était pas sereins. Mais c'est avec des matches comme ça qu'on se construit en tant que groupe. Ce match était charnière : soit on perdait et la suite de la saison aurait été très compliquée, soit on gagnait et on était toujours dans nos objectifs. Après l'essai de Montpellier, on est repartis au combat.”

