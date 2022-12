Top 14. Pourquoi les supporters ont-ils été exaspérés par le match entre Clermont et Montpellier ?

Ce samedi, Clermont a remporté une victoire précieuse aux dépens de Montpellier en Top 14. Un match qui a cependant exaspéré les supporters sur Twitter.

Des arbitres anglais pour les matchs de top 14 😂 #asmmhr — Laura (@Laura_uls) December 3, 2022

C’est clairsemé les tribunes du Michelin… même les first avec les petits fours ont l’air désertés. #ASMMHR December 3, 2022

Notre défense fait plaisir à voir, toit le monde s’y met, avants comme arrières, pas toujours académique, mais ça fait plusieurs ballons grattés en rucks, continuons. #asmmhr — 𝙴𝙻 𝙺𝚊𝚛𝚕𝚞𝚜𝚘 (@EKarluso) December 3, 2022

Une équipe chiante à regarder + une équipe chiante à regarder = un match chiant à regarder #asmmhr

¯\_(ツ)_/¯ — Seb™ - 💉💉💉 (@_Swayb) December 3, 2022

Très sympa ce début de match #ASMMHR. On doit être bien en jeu effectif ! — Tamerlan (@TamerlanXIV) December 3, 2022

C'est incroyable on est incapable de faire trois temps de jeu c'est ouf #ASMMHR — Twin (@Twintten) December 3, 2022

- ...y'a des espaces...y'a des espaces sur les extérieurs....

Merci Marco de nous le dire parce qu'à la télé on ne distingue rien tellement le rugby est filmé en gros plan. #ASMMHR — David Arrieta (@arrietadavid1) December 3, 2022

On est présent dans l’engagement mais incapable d’aligner plus de 3 passes derrière, ça va être dur … #ASMMHR — Baaps (@baapsss) December 3, 2022

#ASMMHR on sent bien le match/score du mois de décembre.... Plus de vins chauds que de points....😁 — Franck Pilandon🍓 globalement choyé (@Knarkpil) December 3, 2022

Newsome est à côté de ses pompes ! #ASMMHR — ʟᴀᴜʀᴀ🖕🏻 (@LauraB_asm) December 3, 2022

#asmmhr et dire qu'avant, Clermont faisait peur à tout le monde... — did b (@didebak31) December 3, 2022

Un peu plus d'envie que lors des derniers matchs, de l'initiative derrière mais malheureusement toujours autant de déchet. #asmmhr — Joël PRAT (@JoNuts48) December 3, 2022

#ASMMHR une stratégie... D'occupation de sadourny... Qui permet de revenir systématiquement joué dans notre camp... — Beber Speed (@BeberSpeed) December 3, 2022

Mon dieu c'est d'un niveau si faible..#ASMMHR — Twin (@Twintten) December 3, 2022

L'impression désagréable qu'on peut jouer à la baballe 2h devant la ligne adverse sans marquer. Par contre le huit de devant très efficace cette aprem, ça fait plaisir. #asmmhr — Joël PRAT (@JoNuts48) December 3, 2022

Bezy il est perdu dans ses choix et Plisson est aussi lent qu'a son habitude, en gros, ça avance pas. #ASMMHR — Twin (@Twintten) December 3, 2022

#asmmhr le meilleur cadeau de Noël.... Un coach des lignes arrières et du jeux au pied.... — Beber Speed (@BeberSpeed) December 3, 2022

Montpellier multiplie les fautes mais l'arbitre reste dans la diplomatie. Pas de carton, il va falloir qu'il y pense. #asmmhr — JOEL PRAT (@antares6348) December 3, 2022

C'est pas qu'on se fait chier mais... un peu beaucoup quand même ! #ASMMHR — Team Jaune&Bleu (@TeamYellowArmy) December 3, 2022

on a vraiment pas de chance c’est fou.. #ASMMHR — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) December 3, 2022

#ASMMHR quelle tristesse.... Urios ne veut pas venir par hasard? — Beber Speed (@BeberSpeed) December 3, 2022

Mi-temps globalement sous pression montpelliéraine pour les Jaunards qui défendent bien. Et heureusement, les champions de France sont indisciplinés. 6-3 #ASMMHR — Olivier Bernasson (@obernasson) December 3, 2022

#ASMMHR quelle purge... Du 9 au 15 c'est cata.... Aucun jeux derrière... Virefz sadourny — Beber Speed (@BeberSpeed) December 3, 2022

#TOP14 #ASMMHR - J12

Pas d'essais ne veut pas forcément dire aucune intensité 🙄Beaucoup de rythme dans ce premier acte qui voit l'@ASMOfficiel rentrer aux vestiaires en tête 🔙 pic.twitter.com/QIljTPgiTx — TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 3, 2022

#ASMMHR le jeux derrière est en construction depuis 2018 avec sadourny... On a déposé le permis de construire mais pas attaqué les travaux depuis 4 ans.... — Beber Speed (@BeberSpeed) December 3, 2022

Y’a un gros banc montpelliérain allez Montpellier #asmmhr — Victorinox Bnvvv (@BnvvvVictorinox) December 3, 2022

Reception casquette, récupération casquette et essai casquette. Strike. #ASMMHR — Olivier Bernasson (@obernasson) December 3, 2022

Rhoooo le double rebond de la chatte ! ! 🤣🤣🤣#ASMMHR — LöW_B ⭐ (@LoiC_BrD17) December 3, 2022

Et voilà, colle bien trop souvent on fait cadeau d'un essai à l'adversaire qui passe devant. Je ne vois pas sur la durée comment cet effectif va se sortir de ce marasme qui petit à petit gagne du terrain. #ASMMHR — Joël PRAT (@JoNuts48) December 3, 2022

quelle nonchalance Damian, pas toi pas après tout ce que tu as fait 🤣#ASMMHR — Ju' (@nanard_dupond) December 3, 2022

ENFINNNN !! ÇA C’EST UN ESSAI DE COSTAUD !! #ASMMHR — Titou ☨🇫🇷 (@titouan_lch_) December 3, 2022

Belle réaction après un essai casquette.

Mais ça va être compliqué jusqu'au bout car on joue avec la peur au ventre.#ASMMHR — Cybervulcans (@Cybervulcans) December 3, 2022

Magnifique rentrée de Naqalevu, un ballon une faute, un plaquage une faute. Continue comme ça...#ASMMHR — Joël PRAT (@JoNuts48) December 3, 2022

Contest de Falgoux parfaitement valable et pas accordé par l'arbitre et dans la foulée faute au sol de Vaha... Quand ça veut pas ça veut pas. +2 à 20 minutes de la fin, ça va être plus que tendu. #ASMMHR — Joël PRAT (@JoNuts48) December 3, 2022

#ASMMHR @ASMOfficiel c'est bien d'avoir laissé partir les 2 meilleurs buteurs du championnat proche des 94% et d'avoir récupéré les 2 plus nuls avec moins de 50% de réussite

💩💩💩🤬🤬🤬😡😡😡 — Charly 🇫🇷 🇺🇦🇪🇺🇬🇺#5ansDePlus #Vacinne3X (@Charlylevrai1) December 3, 2022

Les arbitres anglais ont une notion bizarre de l'avantage, 3 passes, aucun mètre gagné mais avantage terminé. #ASMMHR — Joël PRAT (@JoNuts48) December 3, 2022

Je sais pas pourquoi mais je sens que Clermont va encore réussir à se saborder tout seul et laisser Montpellier l'emporter

Alors que je trouve les Auvergnats bien meilleurs !#ASMMHR — Lucas | Lerourou 🔴⚫ (@Lerourou1) December 3, 2022

Je vais peter mon crâne c’est quoi ça sérieusement cette pénalité de Plisson 🤣 #ASMMHR — Marius Peschaud-Ferrand (@PeschaudM) December 3, 2022

1h de jeu. Seule action intéressante, l’essai des avants clermontois.



Pour le reste… inspecteur Derrick c’est vachement plus vivant en comparaison. #ASMMHR pic.twitter.com/suavweMElE — Jean Becker (@Beckerjean) December 3, 2022

Naqalevu en est à trois ou quatre pénalités concédées en 22 minutes. Fort. #ASMMHR — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) December 3, 2022

Carboqui va entrer… c’est bon. Montpellier a gagné. On est nul au pied. Ça pardonne pas à ce niveau. #ASMMHR — Jean Becker (@Beckerjean) December 3, 2022

#asmmhr heritreau et très intéressant en recrutement pour porter les gourdes — Beber Speed (@BeberSpeed) December 3, 2022

Comment tenter des passes improbables alors qu'on est en manque de confiance. Rien ne va dans cette équipe. #ASMMHR — JOEL PRAT (@antares6348) December 3, 2022

Ca s'emballe un peu sur cette fin de match

Et c'est loin d'être décidé

Parfait pour le réveil de la sieste !#ASMMHR — Lucas | Lerourou 🔴⚫ (@Lerourou1) December 3, 2022

Mais Heriteau qui ne sent rien depuis le début de la saison qui nous tente une chistera, resultat 80m de perdus, j'en peux plus sérieux 😭#ASMMHR — Pierre-Camille Batol (@PCBatol) December 3, 2022

#ASMMHR c'est nos avants qui nous rassurent et nos 3/4 qui nous inquiètent.... — Franck Pilandon🍓 globalement choyé (@Knarkpil) December 3, 2022

Si on peut éviter de leur laisser un point ça serait bien mais il faut évidemment consolider la victoire avant aussi pour préparer la Champions mais surtout se remettre à l’endroit pour le championnat qui est le plus important #ASMMHR — Pierre Arnaud (@PierreArnaud25) December 3, 2022

Allez on a encore souffert mais on peut remercier les gros une fois de plus 👍 très belle démonstration de nos avants 👏 #ASMMHR✌️💛💙 — J'avais un rêve🌻 (@_fabyRoll_up) December 3, 2022

Victoire globalement méritée au terme d'un match accompli dans le combat. Du mieux devant, toujours aussi brouillon derrière. Place à la CCup pour trouver des automatismes. #ASMMHR — JOEL PRAT (@antares6348) December 3, 2022