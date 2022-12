RUGBY. Top 14. Vague massive de départs à Clermont ? De quoi inquiéter les supporters ?

Si un départ de Damian Penaud est redouté du côté de Clermont, d'autres joueurs pourraient également quitter l'actuel 10ème de Top 14.

RUGBY. Pourquoi Penaud à Toulouse serait mauvais pour le Top 14 ? L'avis tranché de cet internationalLa fin de saison de Top 14 est encore loin, et pourtant, le marché des transferts n'a jamais été aussi actif : Penaud, Lebel, Jalibert,... De nombreux joueurs sont encore indécis concernant leur avenir, pour le plus grand plaisir des autres écuries du championnat. Et s'il y a bien un club où le futur semble flou, c'est bel et bien l'ASM. Actuels 10èmes du championnat, les Auvergnats ne réalisent pas le début de saison espéré. Une situation sportive qui ne permet pas au club de s'occuper sereinement des dossiers brûlants, et notamment du plus chaud d'entre tous : celui de Damian Penaud. À 26 ans, celui qui est courtisé par la plupart des équipes de Top 14 serait sur le point de quitter l'ASM, pour rejoindre le Stade Toulousain. Mais voilà, hormis le cas de l'ailier du XV de France, d'autres éléments importants du groupe pourraient également faire leurs valises l'été prochain...

TOP 14. CLERMONT. Après deux mois de disette à domicile, le réveil du volcan face au MHR ?En effet, selon le Midi Olympique, un certain nombre de cadres seraient en fin de contrat à l'été 2023, et donc pourraient quitter les Jaunards. Il serait question des talonneurs Pelissier et Fourcade, mais également de Lavanini, Fischer, Yato et enfin du troisième ligne centre emblématique Fritz Lee. De plus, le club chercherait à trouver un accord avec Alexandre Lapandry afin de mettre un terme à son contrat à la fin de la saison. De nombreux départs, notamment devant, qui devront inévitablement être palliés par des arrivées, de prestige si possible. En revanche, l'ASM espère toujours resigner Falgoux, Cancoriet et Ezeala (sans compter bien entendu Damian Penaud), tous libres à partir de l'été 2023.

